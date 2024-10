La nouvelle saison de ski commence ce week-end. Si beaucoup de choses restent les mêmes, d'autres changent. Ainsi, il y a de nouvelles destinations, une obligation d'assurer une plus grande sécurité. Et deux drapeaux inhabituels apparaissent sur la liste de départ.

Au Lauberhorn, il n'y aura plus qu'une seule descente pour Marco Odermatt et ses adversaires. Photo: keystone-sda.ch

Ramona Bieri

Nouveaux lieux de compétition

Cette saison, les skieurs se rendront dans des lieux nouveaux ou certains déjà connus. Si la structure de base du calendrier est identique à celle de l'hiver dernier, l'une ou l'autre destination vient s'ajouter. Ainsi, la finale de la Coupe du monde aura lieu à Sun Valley, un village de 1800 habitants dans l'État américain de l'Idaho. Ce n'est pas la première fois que des courses y sont organisées, mais c'est le cas pour les athlètes actifs. La dernière course de Coupe du monde a eu lieu à Sun Valley en mars 1977 et a été remportée par Ingemar Stenmark devant Christian et Heini Hemmi.

Pour la première fois depuis 2020, les femmes se rendront à La Thuile, en Italie, mais également à Sestrières . Les hommes se rendront pour la première fois à Hafjell en Norvège. Après deux tentatives infructueuses, Zermatt a été supprimée, avec huit courses prévues et aucune organisée. Palisades Tahoe (USA) ou Aspen (USA) pour les hommes et Crans-Montana (VS) pour les femmes sont également supprimés. La station valaisanne organise en revanche deux courses de vitesse masculines.

Retrouvailles multiples

Traditionnellement, les hommes et les femmes disputent le début de la saison à Sölden (AUT) et la finale de la Coupe du monde ensemble au même endroit. En dehors de cela, leurs chemins ne se croisent pas pendant la saison -–sauf si un grand événement a lieu. Cette année, c'est différent. Outre le coup d'envoi et les finales ainsi que les Championnats du monde à Saalbach-Hinterglemm (AUT), ils se rencontreront encore deux fois. A Levi (FIN) et à Gurgl (AUT), des slaloms auront lieu le même week-end pour les hommes et les femmes.

Une seule descente au Lauberhorn

Ces dernières années, les fans de ski ont pu profiter à plusieurs reprises d'une double descente à Wengen (BE). Ce n'est plus le cas cet hiver, les doubles courses de vitesse ont été supprimés chez les hommes. Kitzbühel (AUT), par exemple, est également concerné. En revanche, le Super-G fait son retour sur la Streif. C'est la première fois depuis 2021 qu'il a lieu. Marco Odermatt en garde un bon souvenir. Lors de la dernière édition, il a terminé deuxième.

Alors que les hommes disputeront leurs huit descentes et super-G sur huit sites différents, le calendrier des femmes comprendra deux doubles épreuves de vitesse. Deux descentes auront lieu à Kvitfjell (NOR) et deux super-G à St-Moritz (GR). A cela s'ajoute le week-end à Mont-Tremblant (CAN), où les femmes disputeront deux slaloms géants. Sinon, il n'y aura pas deux courses de la même discipline le même week-end.

Obligation d'utiliser un airbag

La sécurité des athlètes doit être améliorée. C'est pourquoi l'airbag est obligatoire dans les disciplines de vitesse à partir de cette saison. Jusqu'à présent, il était facultatif. Et certains grands noms y ont renoncé. «J'ai mis l'airbag une fois et je me suis senti trop limité dans mes mouvements», nous avait expliqué l'Italien Dominik Paris pour expliquer pourquoi il n'en portait pas. Désormais, lui aussi ne peut plus s'en passer. D'autres athlètes misent en revanche sur l'airbag depuis quelques années déjà. Marco Odermatt en porte un depuis quatre ans. C'est son amie Stella, qui voulait savoir pourquoi il n'en portait pas, qui l'a incité à changer d'avis. Outre l'airbag, le port de sous-vêtements résistants aux coupures est expressément recommandé.

Des retours prestigieux

L'hiver prochain, deux drapeaux qui n'y figuraient pas ou peu jusqu'à présent apparaîtront sur la liste de départ: le drapeau hollandais et le drapeau brésilien. La raison: les retours de Marcel Hirscher et Lucas Braathen. Tous deux courront désormais pour le pays d'origine de leur mère. Hirscher revient en Coupe du monde cinq ans après avoir pris sa retraite et Braathen court désormais pour le Brésil, un an après avoir déclaré qu'il mettait fin à sa carrière sur un coup de tête.

Par ailleurs, l'ancienne reine de la vitesse Lindsey Vonn est de retour. L'Américaine, qui s'est retirée en 2019, travaille à son retour six mois après avoir reçu une nouvelle articulation du genou. Fin novembre, elle veut d'abord prendre le départ de Beaver Creek (USA) en tant qu'ouvreuse et ensuite, le cas échéant, participer à nouveau à des courses.

Outre le retour de ce trio, quelques athlètes souhaitent revenir après une longue pause due à une blessure. Parmi eux, Aleksander Aamodt Kilde, Petra Vlhova ou Marco Schwarz. La date n'est toutefois pas encore connue. Il en va autrement pour Wendy Holdener, qui sera de nouveau au départ pour la première fois après sa fracture de la cheville.

La wildcard

Quelques grands retours d'anciennes stars nous attendent cet hiver. Y en aura-t-il bientôt d'autres? La FIS veut manifestement forcer les choses et introduit une Wildcard. Celle-ci permet à d'anciennes stars du ski, dont la retraite remonte à deux à dix ans, de reprendre la compétition en Coupe du monde. Mais pour cela, elles doivent remplir une autre condition: ils doivent avoir remporté au moins une fois le classement général de la Coupe du monde, un classement par discipline, une médaille d'or aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques.

La wildcard leur évite de participer à des petites courses, avec lesquelles ils devraient d'abord remonter dans le classement FIS pour obtenir une place de départ en Coupe du monde. Alors qu'il avait d'abord été dit que Marcel Hirscher, par exemple, recevrait une telle wildcard pour toute la saison, la FIS est revenue sur cette décision. Il doit en faire la demande pour chaque course qu'il souhaite disputer – et la direction de course peut approuver ou refuser la demande.

Nouvelle discipline lors des Championnats du monde

Alexis Pinturault et Federica Brignone ont remporté l'or en combiné lors des Championnats du monde 2023 à Courchevel/Méribel. Elles ne pourront pas défendre leur titre à Saalbach-Hinterglemm. Alors que la discipline ne fait déjà plus partie du calendrier de la Coupe du monde depuis la saison 2020/21, elle est désormais également retirée du programme des Championnats du monde.

À la place, quelque chose de nouveau sera introduit lors des championnats du monde 2025 (du 4 au 16 février): le combiné par équipe. Un duo composé d'un as de la descente et d'un crack du slalom partira ensemble à la chasse aux médailles. En fait, cette discipline aurait dû fêter sa première en Coupe du monde l'hiver dernier. Mais 130 athlètes s'y sont opposés en raison du mode de fonctionnement – et la FIS l'a supprimée.