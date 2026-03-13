Johan Eliasch va-t-il devoir laisser sa place à la tête de la FIS? Diverses affaires et une décision de la fédération britannique font couler beaucoup d'encre.

Cédric Heeb

Le congrès de la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS), qui se tiendra en juin à Belgrade, sera l’occasion d’élire un président. Johan Eliasch, en poste depuis 2021, pourrait être privé de réélection... par sa propre fédération.

Pour être élu ou réélu à la présidence de la FIS ou au Conseil de la FIS, il faut en effet que sa propre fédération nationale approuve sa candidature. Or ce n’est pas le cas de Johan Eliasch. La fédération britannique GB Snowsport a annoncé sur son site qu’elle propose à la place sa propre dirigeante, Victoria Gosling. La fédération dit être impressionnée par la vision de sa patronne pour faire avancer les sports d’hiver.

Affaire Epstein et office des poursuites

Et le manque de soutien de GB Snowsport n’est pas le seul problème du dirigeant de 64 ans. Le nom de Johan Eliasch apparaît notamment dans les fichiers liés à Jeffrey Epstein. Il aurait signé un prospectus en tant que conseiller d’une fondation de Ghislaine Maxwell, proche de longue date d’Epstein. Johan Eliasch n’a pas nié ses liens avec Ghislaine Maxwell, contrairement à ses liens avec Jeffrey Epstein.

Aussi, la Süddeutsche Zeitung révèle une nouvelle affaire. Selon des documents de l’office des poursuites de Thoune, la FIS — dont le siège principal se trouve à Oberhofen am Thunersee — doit encore de l’argent à l’ancien directeur de la filiale FIS Marketing AG.

Il s’agirait d’une somme à six chiffres pour les frais d’avocat et de justice, ainsi que d’environ cinq millions pour les parts de la société. L’été dernier déjà, le tribunal de district de Zurich avait estimé que la FIS et Johan Eliasch avaient tenté de priver, à tort, l’ancien patron de Marketing AG du prix d’achat qui lui revenait.

Sauvé par la fédération suédoise?

Un nouveau président devra-t-il bientôt prendre la relève dès juin à la tête de la FIS? Difficile à dire. Johan Eliasch garde toutefois une porte de sortie pour espérer être réélu: il possède non seulement la nationalité britannique, mais aussi la nationalité suédoise, ce qui lui permettrait théoriquement d’être proposé par la fédération scandinave.

Mais là encore, la situation semble compliquée. Selon des informations du Süddeutsche Zeitung, la fédération suédoise aurait entre-temps émis de «fortes réserves».