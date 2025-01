Blessé, Marcel Hirscher a assisté au géant de Schladming

Il y a près de deux mois, Marcel Hirscher s'est gravement blessé. Son retour s'est terminé brutalement. Il revient maintenant en Coupe du monde – en tant que spectateur. Il parle de sa rééducation, de sa petite amie et des raisons possibles de sa blessure.

Marcel Hirscher a assisté au slalom géant nocturne de Schladming. Photo: Getty Images

Ramona Bieri

Cinq ans après avoir pris sa retraite, Marcel Hirscher a fait son retour cette saison pour les Pays-Bas. Le grand objectif de l'octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde: participer aux Championnats du monde de Saalbach (du 4 au 16 février).

Il n'en sera rien. Il n'a participé qu'à trois courses, puis s'est déchiré le ligament croisé du genou gauche début décembre lors d'un entraînement. Près de deux mois plus tard, Marcel Hirscher est de retour sur le circuit de ski – en tant que spectateur. Il rate le géant nocturne de Schladming. Dans l'aire d'arrivée, il suit Marco Odermatt et ses coéquipiers qui se disputent la victoire.

Il se sent bien, compte tenu des circonstances, déclare-t-il dans une interview à l'ORF. «J'ai pu me débarrasser de mes béquilles il y a quelque temps et le médecin est également satisfait.» Même s'il est heureux de n'avoir subi une blessure aussi grave qu'à 35 ans, il ne s'est pas encore fait à l'idée. En revanche, une rencontre en rééducation l'a particulièrement marqué. Il y a rencontré un enfant de dix ans qui s'était déchiré le ligament interne. «C'est incroyable», dit-il au «Kleine Zeitung».

«J'aurais dû me laisser un peu plus de temps»

Il continue de laisser planer le doute sur un éventuel retour en Coupe du monde. «Je vais à nouveau skier, promet Hirscher. La question est de savoir à quel niveau.» Il souhaite avant tout retrouver la forme qu'il a toujours eue. Le genou doit jouer le jeu pour un nouveau retour.

Marcel Hirscher admet également que sa blessure était peut-être la conséquence d'un retour trop rapide. La wildcard inattendue a bouleversé son plan. «Le programme était tellement dense que je n'ai presque pas pu suivre. J'aurais peut-être dû prendre un peu plus de temps.»

Sa petite amie l'accompagne

L'Autrichien assiste à la course à Schladming avec sa petite amie. Après sa séparation avec son épouse Laura Moisl en 2021, des premiers clichés ont circulé l'été dernier, le montrant avec une femme aux cheveux noirs à Amsterdam. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu plus qu'une confirmation de la relation. Selon le «Kurier», le couple se serait rencontré et serait tombé amoureux en 2022.

Lors de leur première apparition publique commune, seuls les spectateurs sur place voient sa petite amie. Les caméras de télévision ne filment jamais Marcel Hirscher à côté d'une femme. A la question de savoir qui est sa petite amie, il répond: «Personne». Et d'ajouter : «Nous sommes là en privé et je veux en rester là. Mais il était important pour moi de lui montrer mon monde. Il faut y être allé une fois pour savoir de quoi il s'agit.»

Certes, Marcel Hirscher aurait préféré dévaler la Planai sous ses yeux. Par contre, il n'assistera pas au slalom de mercredi soir. Mais il a l'intention d'être à nouveau présent lors des championnats du monde – pas sur les skis malheureusement pour lui.