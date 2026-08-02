Une jolie nouvelle pour Nina Haver-Loeseth! Comme l'ancienne spécialiste technique norvégienne l'a révélé sur Instagram, elle est à nouveau maman.

Ramona Bieri

La famille du ski norvégien continue de s'agrandir. Quelques jours après qu'Henrik Kristoffersen est devenu papa pour la deuxième fois, une ancienne figure de l'équipe nationale célèbre elle aussi un heureux événement.

Nina Haver-Løseth a donné naissance à son troisième enfant. Après leurs deux fils, Henry (5 ans) et Otto (2 ans), l'ancienne spécialiste des disciplines techniques et son mari, Herman Haver Mathiesen, ont accueilli une petite fille. Eva est née le 29 juillet. «Mon cœur déborde de joie», a écrit la Norvégienne sur Instagram en légende d'une série de photos. L'un des clichés montre une tendre scène réunissant les trois frères et sœur.

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La nouvelle a rapidement fait le tour du monde du ski. De nombreuses personnalités, parmi lesquelles Ragnhild Mowinckel, Sarah Hector, Viktoria Rebensburg et Kjetil Jansrud, ont adressé leurs félicitations aux jeunes parents.

Deux victoires en Coupe du monde et un bronze olympique

Nina Haver-Løseth et Herman Haver Mathiesen sont en couple depuis 21 ans et se sont mariés en 2017. Comme l'ancienne skieuse l'avait raconté sur Instagram l'an dernier, leur histoire a commencé par un petit mensonge. Son futur mari aurait en effet tenté de dissimuler leurs cinq années d'écart, car Nina Haver-Løseth n'avait que 16 ans lorsqu'ils se sont rencontrés.

Au cours de sa carrière, la Norvégienne s'est illustrée en slalom et en slalom géant. Elle a pris le départ de 168 courses de Coupe du monde, remporté deux victoires — un slalom en 2016 et une épreuve urbaine en 2018 — et signé huit podiums au total. Avec la Norvège, elle a également décroché la médaille de bronze de l'épreuve par équipes aux Jeux olympiques de 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud.



