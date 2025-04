Il y a six mois, la skieuse Matilde Lorenzi a été victime d'un accident mortel à 19 ans. Aujourd'hui, son ami, le skieur de cross Federico Tomasoni, parle de cette tragédie et révèle ce qu'elle lui avait écrit peu avant sa mort.

1/6 Federico Tomasoni parle de la mort de son amie Matilde Lorenzi. Photo: Instagram/fedetoom

Cédric Heeb

La mort de Matilde Lorenzi, âgée de 19 ans seulement, a choqué le monde du ski et des sports d'hiver fin octobre 2024. Mais cet accident tragique a particulièrement touché l'un d'entre eux : le skieur de cross Federico Tomasoni (27 ans), ami de la talentueuse italienne.

«Elle était parfaite», confie le champion italien dans un entretien accordé au «Corriere Bergamo», à propos de sa relation avec Lorenzi. Selon lui, ils formaient un duo «qui ne se reproduira plus jamais». Tomasoni revient sur le jour fatidique du 28 octobre, et révèle les derniers mots que Lorenzi lui a écrits ce matin-là: «Je t’aime à la folie».

Lorsqu’il a appris la nouvelle, il est immédiatement retourné lire leur conversation. «C’était quelque chose qu’elle ne m’avait jamais envoyé auparavant.» Elle lui avait également transmis des photos du parcours sur lequel elle allait perdre la vie quelques heures plus tard. À partir de ce moment, tout a basculé pour le skieur: «Ce fut un choc de me dire que Matilde, la femme de mes rêves, celle avec qui je voulais passer chaque jour de ma vie, ne serait plus qu’un souvenir».

«Elle est toujours là»

Il a même envisagé de mettre un terme à sa carrière, mais a finalement renoncé à cette idée en pensant aux Jeux olympiques qui auront lieu l’an prochain à Cortina d’Ampezzo, en Italie. Il le reconnaît néanmoins: «Si je n’avais pas cet objectif en tête, je ne sais pas si j’aurais pu continuer».

Le skieur, dont le meilleur résultat en Coupe du monde est une place dans le top 5, évoque aujourd’hui des signes troublants, comme si, rétrospectivement, tout semblait annoncer la disparition de son amie. Il se souvient notamment de leur dernière conversation, juste avant qu’elle ne monte dans le bus de l’équipe: «Elle a pleuré, m’a dit que j’avais changé sa vie et qu’elle ne voulait pas me perdre». Quelques heures plus tard, elle n’était plus là.

Pendant le premier mois suivant sa disparition, il affirme avoir rêvé d’elle chaque nuit. Même si elle n’est plus physiquement présente, Tomasoni sent qu’elle continue de l’accompagner: «Je la retrouve dans certaines chansons, ou à travers des événements qui me montrent qu’elle est toujours là».