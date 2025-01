James Crawford s'impose à Kitzbühel, Alexis Monney deuxième

Alexis Monney a terminé deuxième sur la mythique Streif. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Vainqueur du super-G ce vendredi, Marco Odermatt visait ni plus ni moins qu'une première victoire en descente à Kitzbühel cet hiver. Mais le Nidwaldien devra à minima encore attendre un an avant de potentiellement gouter aux joies du succès sur la mythique Streif puisque c'est James Crawford qui aura été le meilleur ce samedi!

Le Canadien a devancé un Alexis Monney longtemps resté en tête et auteur d'un très beau tracé après avoir notamment remporté le premier entraînement mardi. Après sa victoire à Bormio fin décembre, le Fribourgeois signe donc un nouveau podium sur l'une des classiques de la Coupe du monde (2e à +0.08). Cameron Alexander, lui aussi Canadien, complète un trio de tête très serré (+0.14). «Odi», auteur du meilleur temps de la première portion de course mais aussi de quelques petites fautes, ne termine «que» sixième (+0.55). Parti dossard numéro onze, Justin Murisier a longtemps joué le podium, avant de payer une vitesse plus faible sur la fin du parcours et de finalement se classer 11e (+0.74), juste derrière le Bernois Franjo von Allmen et le Norvégien Adrian Sejersted (+0.71).

Trois Suisses dans le fond du classement

Parti dossard numéro un, sous les yeux de plus de 40'000 spectateurs, dont notamment l'ex-footballeur Zlatan Ibrahimović et la superstar Arnold Schwarzenegger, Stefan Rogentin termine très loin de la tête à cause d'une course plutôt neutre (28e à +2.54). Marco Kohler pourra lui regretter une grossière erreur à 30 secondes du terme qui lui a probablement couté le top dix (27e à +2.17). Lars Roesti, lui aussi auteur d'une faute qui lui aura couté beaucoup de temps, se classe 30e (+2.81) après le passage des 30 premiers concurrents.

De son côté, Arnaud Boisset a chuté dans la dernière ligne droite du parcours, à 135 km/h. Mais heureusement pour le Valaisan, celle-ci ne devrait être qu'une frayeur puisqu'il a rapidement pu se relever et quitter la piste sur ses deux jambes après avoir fait un signe de la main à la foule.