Nouveau record pour Marco Odermatt grâce à sa troisième place lors de la descente de Courchevel! Aucun skieur suisse n'est monté sur autant de podiums en Coupe du monde que le Nidwaldien (102).

Ramona Bieri

En janvier, Marco Odermatt est devenu le cinquième skieur à franchir la barre des 100 podiums en Coupe du monde après Marc Girardelli (100), Henrik Kristoffersen (102), Marcel Hirscher (138) et Ingemar Stenmark (155).

Environ un mois plus tard, le Nidwaldien a vécu un autre moment historique. Lors de la descente de Garmisch-Partenkirchen, il a fêté sa 54e victoire et a devancé la légende autrichienne Hermann Maier (53). Chez les hommes, seuls Hirscher (67 victoires) et Stenmark (86 victoires) ont triomphé plus souvent.

Le prochain haut fait de la grandiose carrière d'Odermatt ne se fait pas attendre davantage. Deux semaines après Garmisch, il est retourné à Courchevel, où il a été double champion du monde (descente et slalom géant) en 2023. En France, il s'est classé troisième lors de la descente de ce vendredi.

Cet hiver, pour sa 22e course de Coupe du monde, il s'agit déjà de son le 14e podium (9 victoires, trois fois 2e et deux fois 3e). Et lors de sa 196e course de Coupe du monde, il s'est classé 102 fois dans le top 3. Marco Odermatt accède ainsi définitivement à l'Olympe du ski suisse. En effet, il laisse derrière lui Lara Gut-Behrami (395 courses) et Vreni Schneider (173 courses), qui totalisent chacune 101 podiums dans leur carrière. Tous sexes confondus, il est donc la star du ski suisse qui est montée sur le plus grand nombre de podiums en Coupe du monde.

Mieux que Pirmin Zurbriggen

Alors qu'il est numéro 3 chez les hommes, Marco Odermatt n'est «que» 7e tous sexes confondus. Il est devancé par les Autrichiennes Renate Götschl (110) et Annemarie Moser-Pröll (114) ainsi que par les Américaines Lindsey Vonn (145) et Mikaela Shiffrin (164), aux côtés de Hirscher et Stenmark. Comme il ne disputera plus que cinq courses cette saison, il est clair qu'il peut encore se rapprocher de Götschl, mais qu'il ne la dépassera pas avant la saison prochaine au plus tôt.

Pour la troisième fois consécutive, Odermatt remporte le classement de la descente et pour la cinquième fois le classement général de la Coupe du monde. Il passe ainsi devant Pirmin Zurbriggen (4 victoires au classement général de la Coupe du monde) et a remporté le gros globe plus de fois qu'aucun Suisse avant lui. Marc Girardelli l'a également remporté cinq fois, seul Hirscher (8) a eu plus de succès.

Pour Marco Odermatt, il s'agit des 14e et 15e globes de cristal, dépassant ainsi Hermann Maier (14 globes). Il est à égalité avec Zurbriggen et Girardelli. Tous deux en ont également remporté 15. Étant donné qu'Odermatt est également en pole position dans la lutte pour le globe du super-G et du géant avant les dernières courses, il va probablement encore les dépasser tous les deux et devenir le troisième plus grand collectionneur de globes chez les hommes. Seuls Stenmark (18 globes) et Hirscher (20) le devancent encore. Pour combien de temps?