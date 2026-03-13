Marco Odermatt va-t-il s'assurer le grand globe?

Un nouveau skieur suisse est dans le portillon de départ! Le Fribourgeois Alexis Monney va-t-il prendre le commandement?
Le Français Nils Allègre passe à côté de sa manche.
Giovanni Franzoni prend la tête! Il relègue Stefan Rogentin à la deuxième place. L'Italien a terminé la course avec 37 centièmes d'avance sur le Grison.
Adrian Sejersted expulse Justin Murisier du podium et se classe troisième. Le Norvégien a montré que le temps de Stefan Rogentin était atteignable pour quiconque fera une bonne course.
Daniel Hemetsberger vient s'intercaler au milieu du binôme suisse. L'Autrichien concède une demie seconde à Stefan Rognetin et repousse donc Justin Murisier au troisième rang.
Maxence Muzaton n'a pas inquiété Stefan Rogentin puisqu'il termine à plus d'une seconde. Le Français termine même à la troisième place derrière Justin Murisier.
Le temps de Justin Murisier n'a pas tenu bien longtemps. Parti avec le dossard No 2, Stefan Rogentin passe devant puisqu'il termine en 1'47'72 avec, donc, 72 centièmes d'avance sur le Valaisan.
Pas de répit puisque Stefan Rogentin est à son tour dans le portillon de départ pour challenger le temps du Valaisan.
On a le premier temps de référence! Justin Murisier terminer la course en 1'48'44. Et nous avons déjà une première indication: cela va très très vite!
Justin Murisier a pris le départ. Rendez-vous dans la raquette d'arrivée.