Descente
Courchevel
1.
Giovanni Franzoni
Giovanni Franzoni1:47.35
2.
Stefan Rogentin
Stefan Rogentin+0.37
3.
Daniel Hemetsberger
Daniel Hemetsberger+0.86

La descente en direct
Marco Odermatt va-t-il s'assurer le grand globe?

il y a 1 minute

Autour d'Alexis Monney!

Un nouveau skieur suisse est dans le portillon de départ! Le Fribourgeois Alexis Monney va-t-il prendre le commandement? 

il y a 2 minutes

Dossard No 7

Le Français Nils Allègre passe à côté de sa manche.

il y a 2 minutes

Dossard No 6

Giovanni Franzoni prend la tête! Il relègue Stefan Rogentin à la deuxième place. L'Italien a terminé la course avec 37 centièmes d'avance sur le Grison.

il y a 6 minutes

Dossard No 5

Adrian Sejersted expulse Justin Murisier du podium et se classe troisième. Le Norvégien a montré que le temps de Stefan Rogentin était atteignable pour quiconque fera une bonne course.

il y a 7 minutes

Dossard No 4

Daniel Hemetsberger vient s'intercaler au milieu du binôme suisse. L'Autrichien concède une demie seconde à Stefan Rognetin et repousse donc Justin Murisier au troisième rang.

il y a 10 minutes

Dossard No 3

Maxence Muzaton n'a pas inquiété Stefan Rogentin puisqu'il termine à plus d'une seconde. Le Français termine même à la troisième place derrière Justin Murisier. 

il y a 12 minutes

Stefan Rogentin en tête!

Le temps de Justin Murisier n'a pas tenu bien longtemps. Parti avec le dossard No 2, Stefan Rogentin passe devant puisqu'il termine en 1'47'72 avec, donc, 72 centièmes d'avance sur le Valaisan.

il y a 13 minutes

Dossard No 2

Pas de répit puisque Stefan Rogentin est à son tour dans le portillon de départ pour challenger le temps du Valaisan.

il y a 14 minutes

Dossard No 1

On a le premier temps de référence! Justin Murisier terminer la course en 1'48'44. Et nous avons déjà une première indication: cela va très très vite!

il y a 16 minutes

C'est parti!

Justin Murisier a pris le départ. Rendez-vous dans la raquette d'arrivée.

