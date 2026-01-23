DE
Marco Odermatt bouche bée
L'hallucinant sauvetage d'Adrian S. Sejersted à Kitzbühel

Le skieur norvégien est passé tout proche de se mettre une énorme boîte lors du super-G de Kitzbühel. Avant de prendre une incroyable cinquième place finale.
Publié: il y a 19 minutes
Le skieur norvégien semblait bien mal embarqué sur le premier saut du tracé.
Photo: Twitter - @EurosportFR
Le ski gauche perpendiculaire à la pente. Sur le premier saut du super-G de Kitzbühel, Adrian S. Sejersted s'est envolé... mal envolé. Un peu assis à l'entrée, il a été déséquilibré et a sauté dans des conditions compliquées. La chute semblait inévitable et s'annonçait violente.

Marco Odermatt a eu peur

Mais le dossard #17 a réalisé un petit miracle dans les airs. Battant des bras, gainant tout ce qu'il pouvait gainer, il est parvenu à se réaxer et à atterrir sur son ski droit. Avant de, tout simplement, continuer sa course.

Un super-G qu'il a conclu à un superbe cinquième rang final, inespéré après quinze secondes de course. Dans l'air d'arrivée, il a pris un moment pour lui, mains jointes, un brin secoué. Les réactions de Marco Odermatt et de ses entraîneurs ne sont pas en reste.

Le monde du ski a eu une belle frayeur en le voyant s'envoler pareillement. Et les lambdas peuvent s'imaginer les heures de gainage avant d'être capable de réaliser un tel numéro.

