Un an après sa victoire lors de la descente de Beaver Creek, Justin Murisier revient sur le lieu de son plus grand succès. Mais il peut chercher en vain son nom sur le tableau des vainqueurs.

Marcel W. Perren et Sven Thomann

La statue de l'aigle placée à l'entrée de la station est l'emblème de Beaver Creek. Sur le socle de l'oiseau de proie sont apposées des plaques portant des noms prestigieux qui ont remporté la descente ou le Super-G sur la «Birds of Prey». L'année dernière, le Valaisan Justin Murisier a remporté de manière sensationnelle la descente extrêmement exigeante sur le plan technique dans le Colorado.

En regardant pour la première fois le tableau des vainqueurs, les yeux du fonceur de 33 ans originaire du Val des Bagnes se mettent à briller: «Quand je lis les noms de Hermann Maier, Bode Miller ou Didier Cuche, je suis encore plus fier d'avoir gagné cette course comme eux – c'étaient mes idoles dans ma jeunesse.»

Mais en jetant un deuxième coup d'œil à cette statue, ce forestier de formation découvre un défaut: «Depuis qu'Aleksander Aamodt Kilde a gagné la descente et Marco Odermatt le Super-G en 2021, aucune autre plaque de vainqueur n'a été apposée ici. Comme il y a encore de la place, j'aimerais bien qu'on y ajoute aussi mon nom. Odi devrait également recevoir une autre plaque, car il a aussi remporté le Super-G l'année dernière, le lendemain de mon triomphe en descente.»

Opération après la saison

Avant son incroyable descente sur la piste américaine, Justin Murisier a dû faire face à autant de revers que peu d'autres coureurs. Après s'être classé pour la première fois dans le top 10 d'une course de Coupe du monde en 2010, peu après son 18e anniversaire, lors du slalom de Val-d'Isère, ce skieur polyvalent a dû faire face à trois ruptures des ligaments croisés entre 2011 et 2018.

Et même après son succès il y a douze mois, les douleurs n'ont pas diminué chez le cousin de l'ancien champion de descente William Besse. «Je ne consomme vraiment des médicaments que lorsqu'il n'y a pas d'autre solution. Mais à partir du géant d'Alta Badia peu avant Noël jusqu'à la descente et au Super-G de Kitzbühel inclus, je n'ai pas pu disputer de course sans antidouleurs en raison de mes problèmes au genou», avoue le Valaisan.

Après la saison, le technicien, qui se transforme de plus en plus en spécialiste de la vitesse, a dû être poussé à deux reprises dans la salle d'opération. En avril, il s'est fait retirer les excroissances osseuses de son genou et six semaines plus tard, il a dû passer sous le bistouri en raison d'une hernie discale.

«Quelques mauvaises décisions»

J'ai pris quelques mauvaises décisions en tant que jeune skieur et je dois en payer le prix aujourd'hui, souffle Justin Murisier. Je n'ai pas pris assez de temps après mes premières blessures et j'ai trop souvent skié avec de fortes douleurs. Les jeunes athlètes agissent aujourd'hui de manière beaucoup plus intelligente que moi à l'époque. Dès qu'ils perçoivent une douleur à l'entraînement, ils s'arrêtent.»

Malgré ses péchés de jeunesse, Justin Murisier envisage avec confiance la défense de son titre sur la «Birds of Prey»: «La mobilité de mon genou est meilleure qu'il y a douze mois, l'état de mon dos est également correct. Et si je regarde la vidéo de ma course victorieuse, je vois quelques passages que je pense pouvoir encore mieux maîtriser cette fois-ci. De plus, mes skis Head sont particulièrement rapides sur cette neige.» À voir dès ce week-end.