Le Suisse Marco Odermatt a remporté dimanche sa quatrième victoire consécutive dans le slalom géant d'Adelboden, devant son public et après avoir pris tous les risques, rejoignant dans l'histoire la légende suédoise Ingemar Stenmark.

C'est la quatrième fois que Marco Odermatt s'impose sur le Chuenisbärgli. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport, avec ATS

Troisième de la première manche, le numéro 1 mondial a frôlé la sortie de piste en seconde manche avant de l'emporter avec 20 centièmes d'avance sur son compatriote Loïc Meillard, son dauphin de l'an dernier au classement général.

L'Italien Luca de Aliprandini, auteur d'une seconde manche éblouissante qui lui a fait gagner neuf rangs, complète le podium à 69/100e du crack du Nidwald.

Bien assis dans le fauteuil de leader

Avec ce 42e succès sur le circuit mondial, Marco Odermatt laisse encore plus derrière lui ses déconvenues du début de saison en géant, avec deux éliminations à Sölden puis Beaver Creek, et gagne sa troisième épreuve d'affilée après Val d'Isère et Alta Badia.

Il conforte sa place de leader au classement général comme dans celui de la spécialité, avec respectivement 156 points et 101 points d'avance sur le Norvégien Henrik Kristoffersen - éliminé en seconde manche dimanche.

«J'ai eu de la chance»

«Chaque victoire est particulière à sa manière. Je sais que Loïc avait aussi très envie de gagner. Je m'étais déjà résigné à la 2ème place, mais grâce à un bon finish, ça a été suffisant», a réagit Marco Odermatt. «Mais j'avais presque mauvaise conscience. J’ai encore eu beaucoup de chance. J'étais très bien au sommet et puis j'ai perdu ma ligne, j'ai réussi à m'en sortir, mais c'était extrêmement serré.»

De son côté Loïc Meillard s'est montré bon joueur malgré sa victoire manquée de peu: «C'est dommage pour moi, mais j'ai fait mon travail et j'ai attaqué comme je voulais. J'aurais pu aller chercher deux dixièmes quelque part, mais c'est le sport. Même si Marco est un adversaire, il le mérite. Je repars avec un bon sentiment», confie le Valaisan. «Bien sûr, deux podiums auraient valu mieux qu’un, mais ce fut un bon week-end. J’ai réussi à me concentrer assez rapidement aujourd’hui après avoir échoué en slalom.»