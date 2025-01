1/5 Marco Odermatt maîtrise aussi parfaitement le «Chuenisbärgli» d'Adelboden. Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren

Le géant d'Adelboden, c'est ce dimanche! Et il n'y a qu'un seul favori: Marco Odermatt. Le Nidwaldien a accordé une grande interview à Blick avant cette course spéciale pour lui.

Est-ce que cela fait une grande différence pour vous que le géant du Chuenisbärgli ne se dispute pas le samedi comme d'habitude, mais le dimanche?

Marco Odermatt: En raison du changement de programme, j'ai eu deux jours sans skier entre le dernier entraînement et la compétition. Ce que je préfère, c'est qu'il n'y ait qu'un seul jour sans ski entre les deux. Et j'aurais aimé rester un jour de plus à la maison avant de me rendre aux courses du Lauberhorn à Wengen, ce qui ne sera pas possible maintenant. Mais ce n'est pas un gros problème. Je suis reconnaissant que tout soit fait pour que ce slalom géant unique puisse être lancé malgré les conditions météorologiques difficiles.

A Adelboden, tout comme à Wengen, le vainqueur recevra 45'000 francs de prix. Certains athlètes estiment que cette somme est disproportionnée. Qu'en pensez-vous?

Si nous nous comparons aux joueurs de tennis, tu as l'impression, en tant que skieur, d'être un sportif amateur. Mais quand je pense au revenu d'un gymnaste artistique de classe mondiale ou d'un freestyler, je dois dire que nous ne sommes pas si mal lotis. Je suis néanmoins d'avis que les classiques de la Coupe du monde devraient être honorés de manière plus spéciale. Que les organisateurs des courses de vitesse de Kvitfjell, où il y a rarement plus de 1000 spectateurs, ne puissent pas payer plus de prix, me paraît tout à fait logique. Mais les courses d'Adelboden et de Wengen attirent entre 35'000 et 60'000 fans. De plus, les organisateurs perçoivent également de l'argent des sponsors et des chaînes de télévision. Je ne m'attends pas à ce que le vainqueur de chaque classique reçoive 100'000 euros comme à Kitzbühel. Mais on devrait pouvoir gagner un peu plus qu'à Kvitfjell lors des classiques de la Coupe du monde dans l'Oberland bernois.

Les courses d'Adelboden pourraient probablement être encore mieux commercialisées si, comme à Schladming, elles étaient disputées le soir, à une heure de grande écoute télévisuelle. Qu'en pensez-vous?

Je n'y suis pas opposé. Il est indéniable qu'un géant ou un slalom nocturne au Chuenisbärgli générerait un taux d'audience TV encore plus élevé. Mais je ne pense pas que nous aurions encore plus de spectateurs sur place avec une course éclairée dans l'Oberland bernois. A cet égard, Adelboden et Wengen sont déjà à la limite. Nous devons également tenir compte du fait que les conditions ne sont pas les mêmes qu'à Kitzbühel, où les fans peuvent venir en train et n'ont que 200 mètres à parcourir entre la gare et l'arrivée.

Ces derniers jours, vous vous êtes préparé aux grandes courses à domicile sur la Reiteralm, en Autriche, car il n'existe pas de piste d'entraînement permanente de ce niveau en Suisse à cette période de l'année. Cela vous contrarie-t-il?

Oui, je trouve cela inquiétant qu'en tant que nation de ski numéro 1 actuelle, nous ne puissions rien faire de comparable. Mais je sais aussi que nos exigences sont très élevées. Je m'entraîne depuis huit ans à la Reiteralm, où tous les souhaits des Suisses sont exaucés. Tout y fonctionne parfaitement. Et je suis également conscient qu'il n'est pas facile de trouver quelque chose de comparable en Suisse en raison de la situation géographique. Sur la Reiteralm, la piste d'entraînement inférieure se trouve à 700 mètres. Chez nous, il y a rarement de la neige à cette altitude. Et un terrain d'entraînement ne devrait pas non plus être situé trop haut.

Parlons de votre relation avec votre partenaire publicitaire Roger Federer - à quelle fréquence avez-vous des contacts privés avec lui?

Très rarement. Nous avons eu un bref échange lorsque notre nouveau spot publicitaire a été diffusé pour la première fois à la télévision. Et avant le début de la Coupe du monde, il m'a souhaité bonne chance pour la saison. Il y a cependant eu une situation où j'ai eu plutôt honte vis-à-vis de lui...

Pourquoi?

J'ai regardé le film de Roger «Douze derniers jours» à une heure tardive, allongé dans mon lit. Comme ce documentaire m'avait totalement captivé, j'ai pris mon téléphone portable au milieu de la nuit, car je voulais féliciter Roger par Whatsapp pour cette production. Malheureusement, j'ai appuyé sur la touche d'appel à ce moment-là. J'étais extrêmement gêné. Je craignais que Roger ne se dise qu'Odermatt, ivre, était dans un bar et qu'il voulait prouver à deux heures du matin à un copain qu'il possédait son numéro de portable... Heureusement, il a aussi réagi de manière totalement décontractée dans cette situation, un peu comme dans la pub!

Actuellement, trois de vos spots publicitaires sont diffusés sur les chaînes de télévision suisses. Comment gérez-vous le fait d'être constamment confronté à vous-même lors d'une journée tranquille à la télévision?

Je suis content d'être au départ de trois des quatre disciplines alpines et de ne suivre donc que peu de courses à la télévision. Je serais extrêmement agacé si je devais constamment regarder les spots publicitaires où je joue!

Votre commune d'origine, Buochs, voulait installer à l'entrée du village un grand panneau avec un portrait de vous. Est-il vrai que vous vous y êtes opposé?

Oui. Je pense qu'aucun citoyen n'a très envie de voir sa tête, ni celle d'un autre, chaque matin, chaque midi et chaque soir. C'est ce que je ressens en tout cas. Et je pense que même mes fans auraient fini par être «dégoûtés» s'ils avaient vu ma photo à chaque passage à Buochs. Et les gens qui n'ont rien à faire de moi se seraient dit: Non, s'il te plaît, pas encore cet Odermatt! Maintenant, à l'entrée de Buochs, il y a quand même un drapeau avec une photo de moi. Mais au moins, il ne s'agit pas d'un portrait, mais d'une photo d'action.

Avant le début de la saison, votre mère s'est rendue au monastère d'Einsiedeln, dans le canton de Schwytz, et a allumé un cierge pour vous. Quelle importance cela revêt-il pour vous?

Je ne suis certainement pas un catholique modèle, mais je trouve tout de même de tels rituels très beaux. Ce n'est pas comme si j'étais une personne très croyante. Mais je vais à l'église lors d'occasions spéciales.

Quand avez-vous assisté pour la dernière fois à un service religieux?

C'était l'été dernier, lors du mariage de Niels Hintermann à Lenzerheide. Mais j'aime aussi visiter une église lorsque je suis en déplacement dans une ville. Lorsque j'étais à Barcelone au printemps dernier, je me suis promenée dans la célèbre basilique. Et lorsque je fais une randonnée en montagne chez moi, j'aime m'arrêter dans une chapelle de montagne.

Ces dernières années, vous avez également assisté à plusieurs enterrements de jeunes compagnons de route. En 2018, vous avez dû faire vos adieux à votre copain Gian Luca Barandun, et le jour de votre première victoire en Coupe du monde de slalom géant à Santa Catarina en 2020, l'un de vos amis est décédé dans un accident de freeride dans la région d'Engelberg. Ces événements sont-ils en partie responsables du fait que vous n'ayez jamais perdu la tête malgré vos gigantesques succès?

C'est aussi lié à mon éducation. Lorsque je suis à Engelberg, je me rends généralement sur la tombe de mes amis. Je pense aussi souvent à mes collègues décédés lorsque je suis sur le podium et que je chante l'hymne national. C'est probablement parce que notre hymne est beaucoup plus profond que n'importe quel tube d'après-ski.

Vous parcourez chaque année d'innombrables kilomètres en voiture et en avion. Quel a été votre voyage le plus mouvementé?

Un voyage de la Reiteralm à Adelboden a été assez mouvementé. Je ne sais plus exactement en quelle année c'était, mais ce vol de Munich à Belp n'était vraiment pas pour les nerfs fragiles.

Que s'est-il passé?

Pendant notre vol, un vent extrêmement fort s'est levé, la pilote nous a prévenus relativement tôt qu'il ne serait pas facile d'atterrir à Berne. Et effectivement, les deux premières tentatives d'atterrissage ont dû être interrompues. Mes coéquipiers et moi pouvions voir sur les visages des agents de bord qu'ils étaient eux aussi nerveux. Heureusement, la troisième tentative d'atterrissage a été la bonne. À ce moment-là, j'étais très reconnaissant d'avoir retrouvé la terre ferme sous mes pieds.

De nombreux dangers vous attendent sur la Streif de Kitzbühel, qui est au programme juste après les classiques de l'Oberland bernois. Votre compagnon de chambre Justin Murisier a déclaré qu'il ne vous avait jamais vu aussi déçu qu'après votre deuxième place lors de la dernière descente à Kitzbühel.

Oui. Mais quand tu finis deuxième sur la descente la plus célèbre du monde et que tu as pu triompher deux fois à Wengen la semaine précédente, tu n'es tout de même pas dévasté. Mais bien sûr, j'étais en pleine forme à l'époque, tout était en place pour la victoire. Lorsque j'ai franchi la ligne d'arrivée avec le dossard 7, j'avais une seconde et demie d'avance sur le leader Ryan Cochran-Siegle, même si je n'avais pas les meilleures sensations dans la partie supérieure de la course. Ma joie était d'autant plus grande. Je me suis ensuite senti assez stupide pendant quelques minutes lorsque Cyprien Sarrazin, juste derrière moi, a été plus rapide que moi d'une seconde. Mais cette déception a vite fait place à la joie.

À propos de Sarrazin, avez-vous eu des contacts avec lui depuis son terrible crash à Bormio?

Nous avons brièvement échangé par Whatsapp. J'ai également essayé de l'appeler une fois, mais Cyprien n'a pas répondu. Mais après notre dialogue écrit, j'ai eu le sentiment qu'il allait bien, compte tenu des circonstances.