Voici les futures stars du ski suisse

Photo: IMAGO/Xinhua

Ramona Bieri

En 2018, Marco Odermatt a remporté cinq médailles d'or aux Championnats du monde juniors. Aujourd'hui, il est une superstar du ski. Qui suivra ses traces?

Les Championnats du monde juniors de cette année (pour les skieurs nés entre 2004 et 2008) se dérouleront à Tarvisio (ITA) à partir du 27 février. Voici les plus grands espoirs de médaille côté suisse.

Stefanie Grob (21 ans)

C'est au Schlepplift Horn, au pied de l'Ebenalp, que Stefanie Grob a appris à skier. «Comme les projecteurs étaient allumés en hiver, j'ai pu y skier pendant de nombreuses années avec mes amis, même après l'école», raconte l'Appenzelloise.

Depuis, elle est devenue double championne du monde junior (en 2023 en descente et en combiné par équipe, six médailles au total), a obtenu cette saison une place de choix en Coupe du monde de géant et est montée deux fois sur le podium du super-G en Coupe d'Europe.

Photo: GEPA pictures/ Oliver Lerch

Philipp Kälin (20 ans)

Le spécialiste de la vitesse Philipp Kälin est aiguisé par le champion du monde de descente Franz Heinzer. Il a prouvé son grand talent l'année dernière en devenant vice-champion suisse de descente.

Cet hiver, Philipp Kälin franchit une nouvelle étape importante. En descente, le Schwytzois monte pour la première fois sur le podium de la Coupe d'Europe en se classant troisième.

Sue Piller (19 ans)

La qualité plutôt que la quantité – telle est la recette d'entraînement de Sue Piller depuis l'été dernier. Cette saison, la jeune femme de Planfayon (FR) voulait s'établir dans le top 30 de la Coupe d'Europe. Au lieu de cela, elle a fait ses débuts en Coupe du monde à Sestriere (ITA). Dans les deux géants, elle rate la deuxième manche.

En revanche, Sue Piller brille en janvier avec deux médailles d'or (slalom et slalom géant) aux Universiades et se classe deux fois quatrième en slalom géant en Coupe d'Europe.

Photo: imago/Xinhua

Sandro Manser (19 ans)

Le football et le ski – telles étaient les deux passions de Sandro Manser lorsqu'il était enfant. Finalement, il a opté pour les sports d'hiver. «Je suis meilleur en ski qu'en football, c'est pourquoi j'ai eu plus de succès dans ce domaine et que j'ai fini par y prendre plus de plaisir», révèle-t-il au «Höfner Volksblatt».

Cet hiver, il montre en Coupe d'Europe à quel point il peut être rapide. À Crans-Montana, il monte pour la première fois sur le podium en tant que deuxième lors de la sextuple victoire suisse.

Photo: Instagram/worldcupcransmontana

Alina Willi (18 ans)

Enfant, Alina Willi collectionnait les signatures de stars du ski sur son casque. «Le nom le plus célèbre était celui de Corinne Suter. A l'époque, j'ai trouvé ça vraiment cool», raconte-t-elle à skinews.ch. Aujourd'hui, la Saint-Galloise imite son aînée.

Elle mise principalement sur les disciplines de vitesse et s'est classée troisième en super-G l'année dernière lors des championnats suisses. Depuis cet hiver, Alina Willi participe à la Coupe d'Europe – et prouve ses capacités. En descente, elle s'est classée deux fois dans le top 10.