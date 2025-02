1/5 Manuel Feller monte sur la plus haute marche du podium en février 2024 à Palisades Tahoe. Photo: keystone-sda.ch

Julian Sigrist

Le 14 février, Raphael Haaser a remporté la médaille d'or en géant aux Mondiaux à Saalbach (Autriche). Il s'agissait de la première fois de l'hiver qu'un Autrichien montait sur la plus haute marche du podium. En effet, en Coupe du monde, les hommes autrichiens ne comptent encore aucune victoire cette saison. Leur dernier succès remonte déjà à un an et 33 courses. Le 25 février 2024, Manuel Felle avait remporté le slalom de Palisades Tahoe (Etats-Unis).

La dernière fois que les Autrichiens ont été aussi mauvais remonte à la saison 1991/92, où aucun d'entre eux n'était monté sur la plus haute marche du podium en 34 courses. Cette marque pourrait donc être dépassée lors des deux courses de Kranjska Gora le week-end prochain. Il ne s'agira toutefois pas de leur pire saison de tous les temps. Lors de la saison 1986/87, les Autrichiens n'avaient déjà pas remporté de victoire - y compris lors des Mondiaux 87.

Où en est la Suisse?

La situation des Suisses est nettement meilleure cet hiver. Jusqu'à présent, les hommes ont remporté 13 victoires en Coupe du monde et quatre médailles d'or aux Mondiaux. Mais si l'on regarde l'historique, ils doivent s'avouer vaincus par les Autrichiens. Les Suisses n'ont pas remporté de victoire durant toute une saison à cinq reprises. Pour trouver le dernier hiver sans victoire, il n'est pas nécessaire de remonter très loin. Lors de la saison 2012/13, seul Carlo Janka décroché une place sur le podium en terminant 3e du combiné de Wengen. Sur l'ensemble de la saison, il n'y a pas eu de victoire en Coupe du monde pendant 47 courses.

Une autre saison avec un seul podium est certes introuvable, mais la plus longue série sans victoire est encore bien plus longue. Entre la victoire de Didier Cuche dans la descente de Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) le 30 janvier 2004 et celle de Marc Berthod dans le slalom d'Adelboden le 7 janvier 2007, il y a 1072 jours et 103 courses de Coupe du monde!