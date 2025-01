Ces derniers temps, Daniel Yule a toujours souri à Kitzbühel. Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren

Ce sont des chiffres impressionnants que Daniel Yule peut présenter de ses apparitions au Hahnenkamm. Lors des six derniers slaloms de Kitzbühel, le Valaisan s'est classé quatre fois dans le top 3. Il a triomphé à deux reprises (en 2020 et 2023) et le skieur de 31 ans a terminé troisième en 2018 et l'année précédente.

Le bilan de Yule sur la pente sélective du Ganslern semble encore plus imposant si l'on se souvient des mots prononcés par son coach Matteo Joris en 2012 lors d'un camp d'entraînement dans le Val d'Aoste: «Ce Yule skie si mal techniquement qu'il ne se classera jamais dans les points en Coupe du monde.»

Si ce garçon sans espoir originaire du Val Ferret se retrouve depuis avec sept victoires en Coupe du monde comme le slalomeur le plus performant de l'histoire de Swiss-Ski, c'est en grande partie grâce au travail de Matteo Joris. Mais Daniel Yule ne se considère toujours pas comme un artiste du slalom. Au contraire: «Je suis toujours convaincu que je ne suis pas un bon skieur. Je suis un bon coureur, qui maîtrise le combat contre le chronomètre.»

Daniel Yule est très dur avec son propre style: «Ma position sur les skis ne se trouve dans aucun manuel. J'aurais pas mal de mal à suivre une formation de moniteur de ski.»

L'échange avec Henrik Kristoffersen

Bien qu'il soit parvenu à un tel niveau grâce à son style peu conventionnel, le Valaisan avoue aussi «qu'il m'arrive parfois d'être un peu jaloux quand je regarde un Henrik Kristoffersen. Sa technique est absolument géniale, il exécute presque chaque virage à la perfection.»

Mais il n'y a pas si longtemps, Daniel Yule s'est livré à un échange verbal virulent avec le Norvégien lors du tirage au sort des dossards à Val-d'Isère. En toile de fond: après que l'athlète d'Oslo s'est bruyamment plaint des conditions de piste, son camarade l'a pris à partie en disant «arrête de te plaindre, Henrik». Après une longue discussion, le champion du monde de slalom en titre a mis fin à la discussion par un tonitruant «Fuck You, Daniel!».

Comment les deux se comportent-ils depuis lors? «Henrik m'a appelé le lendemain, nous avons réglé l'affaire comme il se doit pour deux adultes, tempère Daniel Yule. Et avec un peu de recul, je dois aussi admettre que j'ai aussi un peu taquiné Henrik ce soir-là à Val-d'Isère, ce qui n'était certainement pas l'idée la plus intelligente dans cette situation, après tout, j'aurais dû savoir comment il réagissait avec son caractère irascible. Mais je suis heureux que nous nous traitions à nouveau comme deux adultes.»

«Je le regrette beaucoup»

Daniel Yule et Henrik Kristoffersen ne s'entendront toutefois probablement jamais sur le sujet de la fixation des portes. Le Nordique se plaint régulièrement que les manches du géant et du slalom sont placées trop rapidement. Le Valaisan rétorque: «Par le passé, nous avions régulièrement des parcours de slalom où les écarts entre les portes étaient supérieurs à dix mètres. Mais cet hiver, nous n'avons eu que des manches où l'écart était de neuf mètres et demi à dix mètres tout au plus. Je regrette beaucoup que le rythme du slalom soit de plus en plus lent.»

Il y a huit semaines, Daniel Yule a pleuré. Mais pas à cause des écarts de portes en slalom, mais parce que son meilleur ami Justin Murisier a fêté sa première victoire en Coupe du monde lors de la descente de Beaver Creek. «Personne ne peut comprendre exactement la souffrance que Justin a dû endurer après ses trois ruptures des ligaments croisés. Mais comme j'ai déjà passé beaucoup de temps avec lui, j'ai au moins une petite idée de tout ce qu'il a dû endurer.» C'est pourquoi il a été lui-même submergé par l'émotion lorsque Justin Murisier a enfin été récompensé de son esprit combatif par sa victoire à Beaver Creek. «J'ai versé quelques larmes.»

La première en Championnats du monde

Il se pourrait que les deux Valaisans versent ensemble des larmes de joie lors des prochains Championnats du monde. À Saalbach, le combiné par équipe est pour la première fois au programme. L'entraîneur en chef Tom Stauffer n'a pas dévoilé la composition de l'équipe, mais il est tout à fait possible que les deux amis du Bas-Valais forment l'un des quatre duos suisses pour cette première aux Championnats du monde. «Ce serait extrêmement cool que Justin et moi puissions disputer une course ensemble pour la première fois.» Mais cette amitié masculine ne souffrirait-elle pas trop si Daniel Yule était éliminé juste avant l'arrivée en slalom après une solide démonstration de descente de Justin Murisier? «Si Justin voyait que je me suis donné à fond jusqu'à l'élimination, je suis sûr qu'il n'y verrait aucun inconvénient.»

Avant cela, Daniel Yule mettra plein gaz dimanche à Kitzbühel sur sa chère pente du Ganslern. Lors du dernier slalom à Wengen, ce dernier a manqué la victoire de près de cinq dixièmes, car il n'a pas maîtrisé de manière optimale les deux manches. Mais ils peuvent parier que Daniel Yule gérera bien mieux les nombreuses transitions sur sa piste fétiche.