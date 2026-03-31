Tina Weirather vient d'être maman une deuxième fois

L'ex-skieuse Tina Weirather a donné naissance à son deuxième enfant. La Liechtensteinoise l'a annoncé samedi soir sur Instagram.

Gian-Andri Baumgartner

On savait déjà au début de l’hiver que l’ex-skieuse Tina Weirather attendait son deuxième enfant. C’est désormais officiel: la Liechtensteinoise de 36 ans est à nouveau devenue maman, comme elle l’a annoncé sur Instagram. «Une famille de quatre. Le bonheur absolu, le temps s’arrête», a-t-elle écrit en légende d’une photo avec le nouveau-né. Le sexe et le prénom de l’enfant n’ont pas encore été dévoilés.

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En couple depuis 2017 avec l’animateur radio Fabio Nay, qu’elle a épousé en 2022, Tina Weirather est déjà maman d’un petit garçon, Lio, né en janvier 2024, qui devient donc grand frère.

Fille des anciens skieurs Hanni Wenzel et Harti Weirather, elle s’est principalement entraînée avec l’équipe de Suisse durant sa carrière. Retirée du circuit en 2020 après près de 15 ans en Coupe du monde, elle totalise neuf victoires, deux petits globes de cristal en super-G et deux médailles lors de grands championnats. Depuis, elle officie notamment comme consultante pour la radio et la télévision suisses, une activité qu’elle a toutefois réduite ces dernières semaines en raison de sa grossesse.