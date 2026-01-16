Le monde du ski fera bien halte à Crans-Montana à la fin du mois, et les courses se dérouleront selon le programme prévu. Plusieurs événements annexes sont toutefois annulés, les organisateurs voulant faire preuve de dignité et de retenue.

Les courses de ski de Crans-Montana sont maintenues «dans la dignité»

Les courses de ski de Crans-Montana sont maintenues «dans la dignité»

AFP Agence France-Presse

L'étape de Coupe du monde de ski alpin de Crans-Montana, du 30 janvier au 1er février, est maintenue en dépit de l'incendie qui a endeuillé la station valaisanne lors du Nouvel an, mais sans les évènements annexes, a annoncé vendredi la Fédération internationale.

«Si le programme des courses est maintenu, avec un format adapté pour les animations autour de la zone d'arrivée, tous les événements annexes prévus place d'Ycoor, au centre de Crans-Montana, sont annulés», a indiqué la FIS dans un communiqué, précisant que des moments de «recueillement» seraient en revanche organisés.

Pas question de renoncer aux trois épreuves

Conjointement avec les organisateurs locaux et la fédération suisse de ski, l'instance internationale n'a pas voulu renoncer aux trois épreuves prévues - une descente et un super-G féminins, une descente masculine -, qui doivent servir de test en vue des championnats du monde 2027 prévus dans la station valaisanne.

Mais un mois pile après l'incendie du bar Le Constellation dans la nuit du Nouvel an, qui a fait 40 morts et 116 blessés, «la mise en place de l'événement se limitera aux courses et aux zones spectateurs le long des pistes et autour de la zone d'arrivée», a précisé la FIS.

«Une manifestation digne»

«Un programme sobre d'animations sera proposé, comprenant des moments de silence et de recueillement», a ajouté l'instance.

Selon son directeur général, le Suisse Urs Lehmann, la FIS est «convaincue» de pouvoir organiser «une manifestation sportive digne dans des circonstances particulières, mais appropriées».

Plusieurs compétiteurs ont fait part de leur émotion ces dernières semaines sur le circuit, à l'image de la Suissesse Camille Rast, qui a grandi à Vétroz, non loin de Crans Montana.

Peu après le drame, le 3 janvier, elle avait dédié sa victoire lors du géant de Kranjska Gora, en Slovénie, aux victimes de l'incendie. «Je pense à toutes les familles endeuillées, j'ai couru pour elles», avait affirmé, très émue, Camille Rast, qui avait arboré un brassard noir durant tout ce week-end.

Sur le plan sportif, l'étape de Crans-Montana est aussi le dernier rendez-vous des skieurs alpins avant les Jeux olympiques de Milan-Cortina, du 6 au 22 février.



