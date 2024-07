Marco Schwarz: «Certains exercices me font toujours mal»

1/10 Marco Schwarz a encore un long chemin à parcourir.

Ramona Bieri

Il y a 190 jours, la saison de Marco Schwarz (28 ans) s'est brutalement terminée. Le skieur a chuté lors de la descente de Bormio (It) et s'est déchiré le ligament croisé. Particulièrement amer: au moment de la chute, l'Autrichien portait le dossard rouge du leader du classement général de la Coupe du monde. Au lieu de continuer à se battre en duel avec Marco Odermatt pour le grand globe de cristal, il a dû se faire opérer.

Depuis, environ six mois se sont écoulés. Ceux-ci ont été marqués par la rééducation, qui a mis la patience de Schwarz à rude épreuve. A tel point qu'il a fini par ne plus en pouvoir. «Je me souviens très bien de la période précédant ma pause, lorsque tout a soudainement stagné», explique-t-il à la «Kleine Zeitung». «Dans cette phase, je ne voulais qu'une chose: partir.» Et c'est exactement ce qu'a fait Schwarz puisqu'il s'est offert une pause en Thaïlande. Là-bas, l'Autrichien a profité de la nature, s'est détendu et s'est réjoui des rencontres avec les animaux. «Les batteries sont rechargées», a-t-il fait savoir sur Instagram après ses vacances.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Ne pas se précipiter pour le retour

Maintenant, il se concentre à nouveau sur la préparation de la nouvelle saison. Actuellement, il suit un camp de condition physique. Et comme il le dit à la chaîne Oe24, il est heureux de retrouver l'équipe. Schwarz souligne qu'il est «satisfait de pouvoir à nouveau courir». Il surfe et joue au hockey sur glace avec ses coéquipiers, mais il lui faudra encore un certain temps avant de pouvoir s'entraîner sur la neige. «Certains exercices ne sont pas encore indolores», admet-il. «Je suis encore très loin d'un retour à la compétition.»

Son objectif: être au départ de l'ouverture de la saison à Sölden (Autriche). Il est toutefois conscient qu'il doit encore se passer beaucoup de choses pour que cela devienne possible. Schwarz veut ainsi prendre le temps nécessaire et ne pas se précipiter. Si tout se passe bien, il participera au camp d'entraînement au Chili en août et y effectuera des entraînements de slalom. Pour l'instant, il ne veut pas participer à des courses de vitesse.

Est-ce qu'il s'échauffe avec de la musique d'AC/DC? Fin juin, il a assisté à un concert du groupe à Vienne. Et il n'est pas le seul fan parmi les skieurs de compétition. D'une part parce qu'il était accompagné de son compatriote Michael Matt. Et d'autre part, parce que Marco Odermatt a lui aussi vu AC/DC en concert il y a quelques jours – mais à Zurich.