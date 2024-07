Carlo Janka n'aimait pas le monde du hockey, il y travaille désormais

1/7 En janvier 2022, Carlo Janka a fait ses adieux au ski de compétition lors de la descente du Lauberhorn.

Une anecdote datant du 14 février 2009 prouve que certaines opinions de Carlo Janka ont changé au fil du temps. C'était le lendemain du triomphe du Grison aux Championnats du monde de Val-d'Isère, lorsque la responsable marketing de Swiss-Ski Annalisa Gerber a voulu faire un plaisir particulier à la star grisonne en lui offrant des billets VIP pour le Mondial de hockey sur glace à Berne. Mais à ce moment-là, «Iceman» a fait la grimace comme s'il venait de boire une gorgée de lait périmé. «Je suis un fan de football, le hockey ne me dit rien», a marmonné l'habitant d'Obersaxen.

Le point fort de cette histoire: l'ancien champion alpin travaille désormais dans le monde du hockey sur glace! Le changement d'attitude du champion olympique de slalom géant est fortement lié à Michael Bont. L'ancien entraîneur à succès de la reine du slalom finlandais Tanja Poutiainen (11 victoires en Coupe du monde) était responsable de l'entraînement de force et de condition physique de Carlo Janka depuis 2013. Comme Michael Bont est aussi l'entraîneur physique du joueur de NHL Nino Niederreiter et qu'il a aussi travaillé de temps en temps pour le HC Davos, Carlo Janka est entré de plus en plus souvent en contact avec le hockey sur glace. «Pendant longtemps, je n'ai eu aucun contact avec ce monde. Mais grâce à Nino et Michi, j'ai soudain réalisé que le hockey était un sport formidable.»

«L'écart est relativement important»

Après que Nino Niederreiter se soit assuré un paquet d'actions important dans son club de jeunesse, le EHC Coire, l'attaquant vedette des Winnipeg Jets a demandé à Michael Bont s'il voulait prendre en charge l'entraînement physique du club qui a réussi à monter en Swiss League au printemps dernier. Réponse de Michael Bont: «En raison de mes autres mandats, je ne peux pas assumer cette tâche seul. Mais j'aimerais le faire en collaboration avec Carlo Janka. Carlo a énormément de savoir-faire dans ce domaine, il est l'homme idéal pour cette tâche.» Cette proposition a été immédiatement approuvée par le EHC Coire.

Depuis bientôt deux mois, Michael Bont et Carlo Janka affûtent les joueurs grisons pour la saison à venir en deuxième division. Le vainqueur du classement général de la Coupe du monde 2009/10 reconnaît dans sa nouvelle tâche de grandes similitudes avec son passé: «La structure d'entraînement d'un joueur de hockey sur glace est en grande partie comparable à l'entraînement à sec d'un skieur. Dans les deux sports, l'entraînement physique est très axé sur le tronc et les jambes. Un joueur de hockey doit toutefois investir un peu plus dans l'entraînement du haut du corps. Des épaules solides sont particulièrement importantes pour le maniement des tirs et de la crosse.» Janka ne cache pas que «la disparité est relativement grande au EHC Coire. Nous avons des joueurs qui, en termes athlétiques, pourraient rivaliser dans la plus haute ligue. D'autres joueurs sont parfaitement à leur place en deuxième ligue. Mais c'est justement ce qui rend cette tâche particulièrement passionnante.»

Reto Von Arx entonne un chant de louanges

En très peu de temps, le duo Janka-Bont a complètement convaincu un très grand nom du hockey sur glace suisse – il s'agit de Reto von Arx (six fois champion suisse avec le HC Davos), qui partage depuis trois ans le poste d'entraîneur en chef du EHC Coire avec son frère cadet Jan. «Michi est un spécialiste incroyable, il est toujours à la pointe du progrès dans le domaine physique. La combinaison avec Carlo est de classe mondiale. Chaque joueur sait tout ce que Carlo a accompli en tant qu'athlète. Quand il montre quelque chose, nos gars le regardent de très près.» En plus de son activité à Coire, Janka s'occupe du talent de ski Gino Stucki et propose, avec sa femme Jenny, un coaching santé pour tout le monde. «Dans de nombreux cas, nous nous occupons d'une meilleure gestion du poids et d'une alimentation adaptée», raconte Carlo Janka.

Il y a quelques années encore, personne n'aurait cru possible que le vainqueur du Lauberhorn 2010 puisse un jour mettre l'accent sur la nutrition. En effet, pendant des années, Janka a préféré se nourrir de saucisses grasses. «L'alimentation a très probablement été l'une des raisons pour lesquelles les choses n'ont plus vraiment fonctionné relativement tôt dans ma carrière sportive. Si j'avais eu mes connaissances d'aujourd'hui à l'époque, certaines choses se seraient très probablement passées différemment.» Pour éviter que les jeunes athlètes ne fassent la même erreur, ce père de trois enfants publiera à l'automne un livre à mi-chemin entre le guide pratique et la biographie.