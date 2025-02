Camille Rast, de l'or mondial au globe de cristal?

Camille Rast, fraîchement couronnée championne du monde, a désormais le globe de cristal de slalom en ligne de mire. Avec 450 points, la Valaisanne de 25 ans est en tête de la Coupe du monde. Peut-elle profiter de son élan et laisser la concurrence derrière elle?

Camille Rast au sommet de sa carrière: la Valaisanne a remporté l'or en slalom aux championnats du monde. Mais l'hiver n'est pas encore terminé… Photo: Sven Thomann

Mathias Germann

Après les championnats du monde, il y a la Coupe du monde. Cela vaut aussi pour Camille Rast, qui a fêté le plus grand triomphe de sa carrière avec l'or en slalom. «Mais il y a encore quelque chose à gagner après Saalbach», souligne la Valaisanne. Et elle a bien sûr raison.

Dans son cas, il s'agit avant tout du globe de cristal de la Coupe du monde de slalom. Après sept des onze courses, Camille Rast est en tête de la discipline avec 450 points. Zriinka Ljutic a 409 points, mais a dû essuyer une gifle dans le Salzburgerland avec sa 9e place. Avant le slalom de dimanche à Sestrières (ITA), la question se pose donc: Camille Rast peut-elle profiter de l'élan et distancer la Croate?

Plusieurs raisons plaident en ce sens. Premièrement, la skieuse de Vétroz, malgré la joie de son titre de championne du monde, ne laissera pas traîner le reste de l'hiver. Malgré son jeune âge, elle est bien trop mûre et ambitieuse pour cela.

Deuxièmement, la nouvelle reine du slalom n'a pas le sentiment qu'elle doit, mais qu'elle peut gagner le globe. «Cet hiver, j'ai déjà accompli beaucoup plus que ce dont j'aurais osé rêver», sourit-elle. C'est exactement comme ça que Camille Rast skie. Complètement détachée.

Passer de Salomon à Head, «un coup de chance»

Rainer Salzgeber est le chef de course de l'entreprise de ski Head. C'est lui qui a fait revenir Camille Rast à Kennelbach (AUT) il y a près de deux ans, après que la Valaisanne n'a pas réussi à démontrer son talent chez Salomon. «C'était un coup de chance pour elle et pour nous», explique-t-il.

Ce qui nous amène déjà à la troisième raison pour laquelle Camille Rast a tout pour devenir la première gagnante suisse du globe de cristal en slalom depuis Vreni Schneider en 1995. Elle a des skis incroyables aux pieds. «Nous les avons testés à l'entraînement avant les Championnats du monde, raconte son entraîneur, Denis Wicki. Camille a tout de suite skié de manière plus fluide. C'est pourquoi nous avons décidé de ne pas l'utiliser à Sestrières, mais dès Saalbach.» Avec un succès retentissant.

Pas de pression chez Camille Rast

Rainer Salzgeber l'explique: «Le développement des skis est un processus continu et lorsqu'un nouveau modèle est utilisé lors de la course la plus importante de l'hiver, il est au moins confirmé qu'il convient bien.» L'homme qui a remporté l'argent aux championnats du monde de géant en 1993 est particulièrement séduit par la façon dont Camille Rast gère la pression.

Il a été particulièrement impressionné par le fait qu'elle ait réussi à remporter la victoire sans effort alors qu'elle était en tête à mi-parcours. Camille Rast va-t-elle maintenant frapper un grand coup et remporter également la Coupe du monde de slalom? «Les globes sont toujours l'objectif de la saison et ce serait évidemment bien d'atteindre ce but», déclare Rainer Salzgeber.