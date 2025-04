Urs Lehmann, président de Swiss-Ski, se réjouit d'une saison exceptionnelle pour le ski suisse. Il souligne les succès en ski alpin, nordique et freestyle, tout en reconnaissant les défis à venir pour la relève féminine en alpin. Et met un petit taquet aux Autrichiens.

Emanuel Gisi

Le président de Swiss-Ski a accepté de tirer le bilan de la saison, pour Blick. Les confidences du boss.

Urs Lehmann, la Suisse domine très largement le circuit masculin du ski. En plus de l'incontourable Marco Odermatt, deux autres cadors sont apparus cette saison: Franjo von Allmen et Alexis Monney. Peut-on faire mieux?

Urs Lehmann Chez les hommes, tout va très bien, voire très bien, dans tous les domaines. Nous sommes extrêmement contents.

En tant que chef du ski suisse, à quel point vous trouvez-vous sur un nuage après cet hiver de rêve?

Cet hiver a été plus intense qu'aucun autre: un grand succès sportif chez les skieurs alpins, avec cet incroyable esprit d'équipe chez les hommes, qui s'est manifesté aux Mondiaux avec l'histoire du rasage que vous avez tous relayé... En ski nordique, grâce à Nadine Fähndrich, Anja Weber et au relais masculin, nous avons remporté trois médailles aux championnats du monde, notre meilleur résultat dans l'histoire. Aux championnats du monde de freestyle en Engadine, nous avons remporté le tableau des médailles, pour la première fois de l'histoire.

Vous faites allusion au ski nordique et au freestyle. Leurs médaillés sont dans l'ombre des stars du ski alpin Marco Odermatt, Lara Gut-Behrami et compagnie.

Je mets les performances sportives de Mathilde Gremaud ou de Nadine Fähndrich au même niveau que celles de Lara Gut-Behrami. C'est une performance incroyable de devenir championne du monde de slopestyle ou troisième aux championnats du monde de sprint en ski de fond. Même si cela ne se traduit pas commercialement comme chez les skieurs alpins, qui sont tout simplement plus populaires.

Avez-vous de la peine pour ces athlètes?

Pas du tout. Mais nous essayons de leur donner plus de visibilité, car elles le méritent.

Les Mondiaux de biathlon à domicile à Lenzerheide n'ont pas vraiment apporté de très grands succès. Quel est votre regard sur ce bilan?

Ces dernières années, nous avons construit quelque chose d'important en biathlon, avec les Mondiaux comme point culminant provisoire. Avec Niklas Hartweg et Aita Gasparin, un duo a tout de même signé une victoire en Coupe du monde. Il y a une dynamique positive. Mais l'impact des Championnats du monde va surtout se faire sentir sur le long terme: la discipline a reçu de nouveaux élans, notamment au niveau régional, et cela va favoriser l’émergence progressive de jeunes talents et de futurs résultats d’envergure.

Quand aurons-nous le premier Marco Odermatt en biathlon?

Avec Niklas Hartweg, Lena Häcki-Gross et Amy Baserga, nous avons trois athlètes de haut niveau, qui ne sont peut-être pas exactement du niveau de Marco Odermatt, mais qui sont de très haut niveau. Marco est une exception, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a aussi qu'un seul Roger Federer.

Cet hiver, Swiss-Ski a organisé deux grands événements, les Mondiaux de biathlon et de freestyle, qui ont été globalement bien accueillis. Avec quels sentiments regardez-vous les Mondiaux de cyclisme à Zurich, qui ont fait en permanence l'objet de gros titres négatifs?

Je prends comme un compliment le fait que nos deux événements aient été perçus positivement. Il m'est difficile de juger les Mondiaux de cyclisme, car je n'en connais pas les détails. On peut bien sûr se demander s'il est intelligent d'immobiliser le cœur de la plus grande ville de Suisse pendant plusieurs jours pour un championnat du monde. Qu'il soit en même temps si difficile de trouver suffisamment de sponsors dans le centre économique du pays pour être dans les chiffres noirs me semble étonnant. Mais loin de moi l'idée de dire aux cyclistes ce qui n'a pas marché.

L'organisation des Mondiaux de ski 2027 à Crans-Montana était sur la sellette, car des riverains se sont opposés à la construction d'un nouveau parking souterrain, sans lequel l'ensemble de l'événement aurait été remis en question. Avez-vous empoigné le problème vous-même?

En tant que président de Swiss-Ski et de l'association organisatrice, j'étais très proche du dossier. J'étais à la table avec le président de la FIS, Johan Eliasch, lorsqu'il s'est agi de trouver une solution. Nous essayons toujours d'avoir le moins de politique possible dans nos projets - mais en même temps de collaborer le plus étroitement possible avec les instances locales et cantonales. Cela a très bien fonctionné dans ce cas.

Johan Eliasch et vous êtes considérés comme de grands adversaires. Quelle est aujourd'hui votre relation avec le président de la FIS?

Nous nous entendons bien en ce moment.

Comment avez-vous fait?

La commercialisation centralisée est en train de se mettre en place. Au départ, nous, les Suisses, n'étions pas entièrement d'accord avec Johan Eliasch. Mais après qu’il a répondu à nos principales exigences, Swiss-Ski, comme la majorité de la famille FIS, a décidé de soutenir sa solution. Aujourd'hui, notre objectif est de trouver une voie constructive. Pour l’instant, la collaboration avec la FIS fonctionne très bien.

Pensez-vous que cela va durer?

Cela vaut la peine d'essayer. C'est une question de confiance. Nous ne devons pas tourner autour du pot: Ces dernières années, notre relation mutuelle a beaucoup perdu beaucoup en confiance. Attendons de voir. On pourra dire dans six mois si cette bonne relation est durable.

Chez les hommes alpins, le ciel est très dégagé. Chez les femmes, la situation n'est pas aussi bonne. Les résultats dépendent fortement de la génération des plus de 30 ans emmenée de Wendy Holdener.

Oui, c’est une préoccupation, mais je ne trouve pas la situation dramatique. Nous en sommes conscients depuis longtemps. Pour Michelle Gisin, Wendy Holdener, Corinne Suter et d'autres, les Championnats du monde 2027 à domicile représentent une grande source de motivation pour poursuivre leur carrière. Nous partons du principe qu’une vague de retraites suivra ces Championnats du monde. Il est donc important de nous y préparer dès maintenant.

Comment?

Nous restructurons nos effectifs. En Coupe d'Europe, nous aurons dès la saison prochaine un cadre très large. Plusieurs athlètes devront alors y faire leurs prochains pas: une Delia Durrer par exemple. Ou Malorie Blanc, qui a déjà montré cet hiver de quoi elle était capable. Nous avons encore deux ans avant ce changement. Le temps presse. Nous en sommes conscients.

Les hommes de vitesse suisses sont aussi rapides parce que nous avons les combinaisons de course les plus rapides. L'avantage serait si grand que ce sont justement les Autrichiens qui veulent maintenant modifier les règlements pour nous arrêter.

C'est un énorme compliment quand tu es si bon que les autres veulent t'arrêter en modifiant les règles.

Les Autrichiens demandent des combinaisons uniformes et argumentent sur la sécurité.

Les combinaisons uniformes seraient plus épaisses et donc plus lentes. Je comprends que l'on veuille réduire les tempos. Nous avons eu et avons encore trop de blessés dans le ski de compétition. Dans ce cas, la combinaison unique pourrait être un élément de désamorçage. Mais nos chers collègues ne pensent pas seulement à la sécurité lorsqu'ils veulent nous freiner. Cela va de soi.

Est-ce que vous vous opposez à cette démarche?

Nous nous battons bien sûr pour notre avantage.

A propos de combinaisons: En saut à ski, il y a eu un scandale cet hiver à propos des combinaisons des Norvégiens.

En saut à ski, on s'est complètement trompé avec les règlements et les contrôles des combinaisons. Là, je suis pour une combinaison unique.

Simon Ammann, 43 ans, est toujours actif chez les sauteurs à ski. Ses plus grands succès sont derrière lui depuis longtemps. Quand cela devient-il gênant?

Simon me fascine encore aujourd'hui. Quand on parle de saut à ski avec lui, ses yeux brillent toujours autant qu'au premier jour. Tant qu'il remplit les critères sportifs, et c'est le cas, je souhaite qu'il continue. Pour moi, Simi peut continuer jusqu'à 50 ans.

Vous prévoyez donc déjà de l'emmener aux Jeux olympiques de 2038?

(rires) Si je fais confiance à quelqu'un, c'est bien à lui. Je le lui dis, ainsi qu'à tous les autres athlètes qui envisagent de prendre leur retraite: tu ne peux pas t'arrêter trop tard, seulement trop tôt. Il y en a beaucoup qui ont arrêté trop tôt et qui l'ont regretté plus tard. Il ne faut surtout pas qu'il fasse cette erreur.