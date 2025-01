Après une nuit de fête que l'on peut qualifier sans exagérer de légendaire, Alexis Monney n'a plus le même look qu'avant sa deuxième place en descente sur la Streif. La faute à Marco Odermatt et à sa tondeuse!

Alexis Monney «a été attrapé et rasé par Marco Odermatt»!

1/7 Il avait encore des cheveux à ce moment-là: Alexis Monney pendant la descente de Kitzbühel. Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren

Dans l’histoire de la descente du Hahnenkamm, deux courses sont considérées par les experts comme des modèles de perfection: la victoire du Français Cyprien Sarrazin l’année dernière et la descente époustouflante de l’Autrichien Stephan Eberharter en janvier 2004. En revanche, le triomphe de James Crawford ce samedi n’avait rien de magique ou d’idéal. «Je ne pensais pas que Crawford, avec cette course, devancerait votre Alexis Monney et le relèguerait à la deuxième place, car il a fait une petite erreur sur la Hausberg», a confié Stephan Eberharter à Blick.

Que James Crawford, champion du monde de super-G (dossard 20), ait tout de même devancé Alexis Monney (dossard 4) de huit centièmes s’explique probablement par l’évolution des conditions: la Streif semblait devenir plus rapide à certains endroits au fil de la course.

La coupure radicale après la soirée VIP

Le Fribourgeois, malgré sa deuxième place, a passé une soirée de fête, comme un véritable vainqueur. Après la cérémonie officielle de remise des prix, Alexis Monney, tout comme James Crawford et Alexander Cameron, arrivé troisième, s'est rendu au Kitz Race Club du père de Tina Weirather, Harti (champion du monde de descente en 1982). Le costume y est obligatoire pour les hommes. «Comme je me suis rendu à Kitzbühel sans tenue de cérémonie, j'ai reçu le costume adéquat de la part du sponsor officiel de Kitzbühel, Hugo Boss», explique notre nouveau héros de la descente.

Après la soirée VIP, à laquelle assistaient également l'ancien footballeur suédois Zlatan Ibrahimovic et sa femme Helena, Alexis Monney a dû dire adieu à ses chères boucles blondes foncées. «Quand j'ai voulu arranger ma coiffure, mes coéquipiers Marco Odermatt, Marco Kohler et Justin Murisier m'ont attrapé pour me raser les cheveux».

Une fête endiablée au «Londoner»

Les coéquipiers d'Alexis Monney l'ont fait sur ordre de l'entraîneur de descente Reto Nydegger. «Lors de la dernière finale de la Coupe du monde, j'ai convenu avec Alexis qu'il couperait ses cheveux longs dès qu'il monterait pour la première fois sur le podium en Coupe du monde. Après sa victoire en descente à Bormio et sa troisième place en super-G la semaine du Nouvel An, je n'y ai même plus pensé. Mais à Kitzbühel, tout m'est revenu à l'esprit», sourit Reto Nydegger.

Alexis Monney a passé sa première «nuit chauve» avec ses coéquipiers dans le fameux chalet après-ski de Kitzbühel «The Londoner». Nous n'en dirons pas plus, mais une chose est sûre: leur descente de bière a été aussi spectaculaire que celle de la Streif!