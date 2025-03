Avant que le polar autour des globes du géant et du slalom d'Hafjell n'entre dans sa phase décisive, un initié nous livre les coulisses passionnantes du camp du plus dangereux chasseur de Marco Odermatt.

Jusqu'au printemps dernier, le Norvégien était coaché par Jörg Roten. Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren

Henrik Kristoffersen est-il en train de devenir le bourreau des Suisses dans la phase finale de cet hiver? Le fait est que le Norvégien est le seul, avec le champion olympique français Clément Noël, à avoir de réelles chances d'empêcher le premier triomphe total des Suisses dans les globes de cristal en 58 ans d'histoire de la Coupe du monde.

Marco Odermatt est déjà assuré de remporter le grand globe du classement général de la Coupe du monde et le petit globe du Super-G. Dans le classement de la descente, seul le champion du monde Franjo von Allmen (83 points de retard) pourrait encore intercepter le Nidwaldien.

En géant, Odermatt est également en tête avant les deux dernières compétitions, mais seulement 41 points devant Kristoffersen. Et dans la lutte pour le trophée de slalom, le Norvégien est en pole position devant Noël à deux courses de la fin – le champion du monde Loïc Meillard étant troisième avec 102 points de retard. Après ses deux victoires à Kranjska Gora, Kristoffersen bénéficie non seulement d'un pic de forme, mais aussi du fait qu'il skiera à domicile ce week-end à Hafjell.

Pour Odermatt, cette montagne représente un terrain complètement nouveau, car aucune course de Coupe du monde masculine n'y a été disputée depuis 2003. En revanche, Kristoffersen est devenu champion du monde junior de slalom et de géant à Hafjell en 2015, et il a également disputé plusieurs manches sur cette piste à l'occasion des championnats de Norvège.

L'ex-entraîneur de Kristoffersen est serein

«À cette époque de l'année, il y a généralement une neige particulière à Hafjell, sur laquelle Henrik se sent particulièrement à l'aise», explique Jörg Roten, l'entraîneur à succès de Wendy Holdener. Le Valaisan était coach de l'équipe privée de Kristoffersen jusqu'au printemps dernier. «Ce fut définitivement l'activité la plus intense de ma carrière d'entraîneur, car Henrik a énormément exigé de moi», avoue le frère de la double vice-championne du monde de slalom géant Karin Roten.

Contrairement à une grande partie de la famille du ski, Jörg Roten a pris en affection le sportif de haut niveau de la région d'Oslo. «Cela me fait mal quand Henrik est toujours mal présenté, car en vérité, c'est un gars vraiment adorable. Mais contrairement à d'autres athlètes, il ne joue aucun rôle devant la caméra. Il est toujours authentique. Et quand quelque chose ne lui convient pas, il le dit sans détour. J'ai toujours beaucoup apprécié cela. Avec Henrik et son père Lars, j'ai toujours su exactement à quoi m'en tenir.»

L'influence de Manchester United

Bien que Jörg Roten ait remporté sept courses de Coupe du monde avec Kristoffersen et l'or en slalom aux championnats du monde 2023, il ne se souvient pas d'une célébration exubérante avec les Vikings. «Il est impensable que Kristoffersen se coupent les cheveux après un grand succès, comme l'ont fait les descendeurs suisses après leur triomphe aux championnats du monde», constate Jörg Roten en souriant. «Henrik, qui ne boit pas d'alcool, et son père se réjouissent d'une victoire pendant une petite heure, après quoi ils commencent à se préparer pour la prochaine course. C'est exactement la cohérence qui caractérise le clan Kristoffersen.»

Pour conclure, Jörg Roten, qui s'est occupé de Carlo Janka avant son engagement à l'étranger, révèle le seul parallèle entre Kristoffersen et le «Iceman» grison: «Henrik est, comme Carlo, un fervent supporter de Manchester United. Chaque succès de United a eu un effet bénéfique sur ma collaboration avec Henrik, car son humeur était alors meilleure.» Du point de vue suisse, il reste à espérer qu'Odermatt et Meillard ne tarderont pas à ternir la bonne humeur affichée par Kristoffersen après la victoire 4-1 de Manchester United sur la Real Sociedad en Europa League.