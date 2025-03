La frustration est énorme! Lara Gut-Behrami termine deux fois quatrième à La Thuile et perd la tête de la Coupe du monde de la discipline. Photo: keystone-sda.ch

Mathias Germann

Pauli Gut se doute-t-il de quelque chose lorsqu'il parle à Blick dix minutes avant la course? «Dans la partie inférieure, la neige est à nouveau très molle», dit-il. Le père et entraîneur de Lara Gut-Behrami s'est trouvé un coin tranquille dans l'aire d'arrivée; à côté d'un conteneur sans charme, il suit la course sur l'écran géant, à l'écart de la foule.

Pauli Gut sait très bien que la neige de printemps, salée de haut en bas, ne convient pas à sa fille. Même la partie raide, si importante pour elle, où Lara Gut-Behrami pourrait faire valoir sa technique époustouflante, ne sera pas empruntée – il faudra à nouveau partir du départ de réserve, plus bas. Pour couronner le tout, le numéro de dossard 13 n'est pas très avantageux.

Federica Brignone exulte – pas Lara Gut-Behrami

La course commence vraiment à 11h10. Federica Brignone, qui compte 45 points de retard sur Gut-Behrami au classement de la Coupe du monde de super-G, franchit la ligne d'arrivée. La première. La joie est sans limite. Elle a grandi à 20 minutes en voiture de La Thuile. Ses amis et sa famille sont là, sa mère pleure de bonheur.

À 11h21, c'est au tour de Lara Gut-Behrami. «C'est parti!», «Gemma!» et «Chum jetzt!», crient son staff. La Tessinoise commence fort, mais plus le temps passe, plus elle se dégrade. La dernière section manque de conviction, Lara Gut-Behrami semble soudain hésitante. Elle est quatrième, seulement quatrième. La Tessinoise perd ainsi 50 points en Super-G sur Federica Brignone.

Pour remporter le petit globe de cristal de la discipline pour la sixième fois – aucune skieuse n'y est encore parvenue –, elle doit maintenant battre l'Italienne lors des finales de la Coupe du monde à Sun Valley (USA).

Pas d'envie d'interviews

Comment Lara Gut-Behrami analyse-t-elle sa course? Comment était la neige, qu'elle avait qualifiée de «catastrophe» la veille, cette fois-ci? Avec quel plan s'envole-t-elle pour l'étranger? Les questions s'enchaînent. Seule certitude: Lara Gut-Behrami n'a pas envie d'y répondre. Pas de télévision, pas de radio, pas de presse – elle fait, après une brève accolade avec Federica Brignone, une sortie en catimini. Le mal est visiblement profond.

Toujours est-il que Lara Gut-Behrami a aussi de la chance dans son malheur. Pourquoi? Parce que sa coéquipière Corinne Suter a franchi la ligne d'arrivée avec le même temps. Elle aussi est quatrième et déclare: «Je suis heureuse. Hier, peu de choses ont fonctionné, mais j'ai tiré les bonnes leçons.»

Lara Gut-Behrami a encore toutes les chances de remporter le globe de cristal du super-G. Cinq points de retard, ce n'est presque rien. En même temps, on se demande si Federica Brignone, qui a gagné pour la dixième fois cet hiver, peut descendre de son nuage. La réponse sera donnée dans un peu plus d'une semaine.