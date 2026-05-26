Petra Vlhová prépare son retour avec un nouveau coach

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Petra Vlhová, 30 ans, a trouvé un nouvel entraîneur. La spécialiste slovaque des disciplines techniques l’a annoncé vendredi sur Instagram: Mario Rafetzeder rejoint son équipe avec effet immédiat. L’Autrichien occupait récemment encore le poste d’entraîneur-chef de l’équipe masculine finlandaise, où son contrat n’a pas été prolongé à l’issue de la saison. Rafetzeder a également dirigé l’équipe suisse de ski cross entre 2014 et 2016.

Rafetzeder aura pour mission d’accompagner Vlhová dans son retour en Coupe du monde. La Slovaque s’était gravement blessée en janvier 2024 lors du slalom géant disputé à domicile, à Jasná, en se rompant le ligament croisé du genou droit. Elle a ensuite subi deux opérations et longtemps souffert de problèmes de cartilage, qui ont retardé son retour à la compétition. En février, la skieuse de 30 ans avait finalement retrouvé les pistes lors des Jeux olympiques de Cortina. Elle prévoit désormais de retrouver la Coupe du monde dès l’hiver prochain.

«Je suis heureuse de pouvoir reconstruire mon équipe et de passer du temps avec les personnes avec lesquelles je veux me battre pour revenir en Coupe du monde. Je suis convaincue que Mario est le leader idéal pour me permettre de rivaliser avec les meilleures skieuses du monde», a écrit Vlhová sur les réseaux sociaux au sujet de son nouvel entraîneur.