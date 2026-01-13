La FIS a publié les calendriers provisoires des courses pour la prochaine saison de ski. Au programme, beaucoup plus de courses que cet hiver. Et le grand retour d'une station suisse!

Plus de courses au programme, Camille Rast à la maison et la Suisse bien lotie

Plus de courses au programme, Camille Rast à la maison et la Suisse bien lotie

Ramona Bieri

Camille Rast n’a disputé jusqu’ici que quatre courses de Coupe du monde en Suisse. La raison est simple: les épreuves techniques féminines sont rares dans notre pays. Le dernier géant remonte à 2022, à Lenzerheide. «C’est dommage. Ce serait un moment fort de pouvoir à nouveau courir chez nous», confie Camille Rast.

La FIS vient de publier les calendriers provisoires pour la saison prochaine — et une bonne nouvelle attend effectivement la Valaisanne. En décembre, les femmes disputeront à Saint-Moritz non seulement deux super-G, mais aussi un géant. Mieux encore: la Suisse fera son retour sur la carte de la Coupe du monde. Comme Blick l’avait déjà révélé, Lenzerheide retrouvera le circuit mondial. En janvier 2027, la station grisonne accueillera deux descentes et un super-G.

Par ailleurs, une épreuve très particulière attend les spécialistes de géant. À Flachau (Autriche), le traditionnel spectacle nocturne sera étendu: en plus du slalom de nuit, un géant figure désormais au programme. De quoi ravir Camille Rast, qui répète souvent: «J’adore les courses nocturnes — je peux faire la grasse matinée.»

On ignore encore qui organisera les courses techniques féminines entre Noël et Nouvel An. Lienz (Autriche) s’est retirée et Semmering ne souhaite pas accueillir ces épreuves chaque année. Elles devraient toutefois rester en Autriche. De même, le site des courses techniques prévues en Suède début mars n’a pas encore été fixé.

L'hôte des Mondiaux 2029 fait son retour

Outre Lenzerheide, une autre station signe son retour en Coupe du monde: Narvik (Norvège). Située au nord du cercle polaire arctique et future hôte des Championnats du monde 2029, la localité de 22’000 habitants organisera pour la première fois depuis les années 1990 — cinq courses s’y étaient alors disputées — deux épreuves de vitesse.

En plus de la finale de Coupe du monde à Sun Valley (États-Unis), hommes et femmes se retrouveront le même week-end dans trois stations, comme cette saison : Sölden (Autriche), Levi (Finlande) et Gurgl (Autriche). Crans-Montana (VS) disparaît du calendrier, la station valaisanne accueillant les Championnats du monde la saison prochaine (du 1er au 14 février). En revanche, Bormio (Italie, hommes) et Cortina d’Ampezzo (Italie, femmes), absentes cet hiver en raison des Jeux olympiques, font leur retour. Autre changement notable : le slalom nocturne de Madonna di Campiglio n’aura plus lieu en janvier, mais déjà en décembre.

Au total, les femmes disputeront 18 épreuves de vitesse (neuf descentes et neuf super-G) ainsi que 22 épreuves techniques (douze slaloms géants et dix slaloms). Chez les hommes, le programme prévoit 20 courses de vitesse (dix descentes et dix super-G) et 23 épreuves techniques (dix slaloms géants et treize slaloms). Cela représente davantage de courses que cet hiver, où les hommes en ont disputé 38 et les femmes 37.

Ce calendrier reste provisoire. Il devra encore être validé définitivement par le Conseil de la FIS d’ici au printemps 2026.