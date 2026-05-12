Le monde du ski compte-t-il un nouveau couple glamour? Lindsey Vonn et Matthieu Bailet ont récemment passé beaucoup de temps ensemble. Les rumeurs vont bon train.

Ramona Bieri

Un peu plus de trois mois après sa lourde chute lors de la descente des Jeux olympiques d'hiver, Lindsey Vonn poursuit sa rééducation à un rythme impressionnant. L’ancienne reine de la vitesse a récemment donné des nouvelles rassurantes à New York, où elle est apparue sans béquilles lors du célèbre Met Gala. Souriante et visiblement épanouie, l’Américaine affichait un large sourire. Et si cette bonne humeur avait aussi une autre explication?

Depuis quelques jours, des rumeurs de romance entourent la skieuse de 41 ans. À New York, Lindsey Vonn n’était en effet pas seule, mais accompagnée du spécialiste français de vitesse Matthieu Bailet. Les deux sportifs ont été aperçus ensemble dans le quartier de Soho, dans le métro new-yorkais, puis en coulisses de la comédie musicale The Outsiders, où ils ont posé côte à côte.

Vers un nouveau couple glamour du ski?

Faut-il y voir la naissance d’un nouveau couple star dans le monde du ski? Selon People Magazine, qui cite une source anonyme, les deux athlètes seraient en train de se rapprocher. «Ils apprennent actuellement à mieux se connaître», affirme cette source.

Lindsey Vonn semble en tout cas particulièrement attentive au Français. Sur Instagram, elle a récemment commenté une série de photos montrant Matthieu Bailet torse nu en train de laver sa voiture avec un simple emoji. Un geste qui n’est évidemment pas passé inaperçu.

Célibataire depuis 2025

Reste désormais à savoir si cette complicité débouchera sur une véritable relation. Lindsey Vonn est célibataire depuis sa séparation avec l’homme d’affaires Diego Osorio au début de l’année 2025. Depuis, elle n’avait plus été vue publiquement aux côtés d’un compagnon.

Avant cela, l’Américaine a vécu plusieurs relations très médiatisées. Elle a notamment partagé la vie de Tiger Woods, a été fiancée à P. K. Subban et mariée à son ancien entraîneur Thomas Vonn.

Comme avec son ex-mari, Lindsey Vonn partage avec Matthieu Bailet une passion commune pour le ski. Sur le plan du palmarès, en revanche, le Français de onze ans son cadet ne joue pas encore dans la même catégorie. Alors que l’Américaine compte un titre olympique, deux sacres mondiaux, quatre gros globes de cristal et 84 victoires en Coupe du monde, Matthieu Bailet n’est monté qu’une seule fois sur un podium de Coupe du monde, avec une deuxième place.