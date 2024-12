Lindsey Vonn: «Beaucoup de gens ont parlé, mais je n'en ai rien à faire!»

Lindsey Vonn a fait un retour impressionnant en Coupe du monde. À Saint-Moritz, elle s'est classée directement dans le top 15. Après la course, elle s'est montrée heureuse et peu touchée par les critiques de ses détracteurs.

Lindsey Vonn revient sur le devant de la scène avec une 14e place au Super-G de St-Moritz. Photo: keystone-sda.ch

Cédric Heeb et Mathias Germann

C'est désormais fait: Lindsey Vonn est de retour en Coupe du monde. L'Américaine s'est classée 14ème du Super-G de Saint-Moritz (GR), sa première course à ce niveau depuis janvier 2019. Verdict? «C'était super génial!», lance l'Américaine.

Elle explique que son objectif principal était de terminer la course avec un temps et de ne pas prendre trop de risques. «J'ai bien skié, mais je l'ai pris tranquillement», a déclaré la quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde. «Le corps se sent bien, aujourd'hui je n'ai simplement pas pris de risque dans le choix des lignes», indique-t-elle. La championne a souligné à plusieurs reprises qu'elle n'en était qu'au début et qu'il faut être patient, «même si ce n'est pas mon point fort». Pour dimanche déjà, elle se promet de prendre un peu plus de risques.

La plus grande pression, elle se l'est mise elle-même avant le départ, même si elle n'a pas été excessive. Ce que les autres ont dit de son retour ne l'a pas beaucoup intéressée: «Je sais exactement ce que je peux faire. Beaucoup de gens ont parlé, mais je n'en ai rien à faire.» Actuellement, elle sent qu'elle est heureuse et qu'elle prend plaisir avec la vitesse. «Je suis stable, forte et équilibrée.»

«J'aime travailler»

Il faut dire que rien n'a jamais été facile pour Lindsey Vonn. Elle était également consciente qu'un retour après une longue absence ne serait pas une partie de plaisir. «Mais quand tu as un objectif et que tu travailles pour l'atteindre, c'est un sentiment agréable. J'ai du plaisir à travailler.»

Elle a puisé beaucoup d'énergie pour reprendre la compétition grâce à sa famille, mais aussi et surtout grâce à ses fans. «Que ce soit sur le télésiège, au restaurant ou à l'arrivée, tout le monde m'a dit: 'Tu peux le faire'.» La championne conclut philosophiquement: «La vie n'est difficile que lorsque tu penses qu'elle l'est.»