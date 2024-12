De quel classement sera capable Lindsey Vonn à Saint-Moritz?

Elle est de retour! Mais de quoi est-elle capable? Lindsey Vonn skiera à Saint-Moritz ce week-end. Photo: keystone-sda.ch

Mathias Germann

Les températures actuelles à St-Moritz ne font pas forcément chaud au cœur. Au départ du Super-G à 2590 mètres d'altitude, on prévoit entre moins neuf et moins six degrés. Ce qui fera sûrement battre le coeur des amateurs de ski en revanche, c'est le retour très attendu de Lindsey Vonn. L'Américaine, qui skie depuis avril avec une prothèse partielle au genou droit, a déclaré: «J'ai toujours polarisé. Les gens m'aiment ou me détestent. Je ne sais pas pourquoi. Je suis juste moi.» Il faut dire que son retour récolte tantôt des louanges, tantôt des critiques.

Après des semaines de spéculations, le moment est enfin venu pour Lindsey Vonn. Quel classement peut-elle espérer? Blick a fait le point avec des spécialistes et d'anciennes concurrentes.

Avant de répondre, Fränzi Aufdenblatten tient à clarifier un point: «Je pense que ce n'est pas à nous de juger de la pertinence de prendre de tels risques. C'est la décision de Lindsey.» La Valaisanne a terminé dixième à Lake Louise il y a 20 ans, lorsque Lindsey Vonn a remporté la première de ses 82 victoires en Coupe du monde. Lors de sa seule victoire en Coupe du monde (en 2010 à Val d'Isère), Fränzi Aufdenblatten avait réussi à battre l'Américaine.

Fränzi Aufdenblatten analyse: «Si je juge les capacités de ski de Lindsey et sa condition physique, je m'attends à un classement dans le top 15. Peut-être même vers le top 10.» Le point décisif sera, selon elle, l'ampleur de la prise de risque que la championne prendra sur la piste. «Manifestement, Lindsey ose encore repousser les limites. En tout cas, je me réjouis de la voir à nouveau skier.»

Marc Berthod croit à une place dans le top 10

Lindsey Vonn s'était déjà illustrée lors du camp de vitesse à Copper Mountain en novembre. Elle a même été plus rapide que les Italiennes Federica Brignone et Marta Bassino. En tant qu'ouvreuse de la descente à Beaver Creek, elle a réalisé un temps qui aurait signifié une 7e place en course. «Je ne me suis pas donnée à 100%», avait-elle précisé.

Cela a impressionné Marc Berthod. «Vu la manière dont Lindsey a skié sur la Birds of Prey, je la crois capable de se classer parmi les dix meilleures à Saint-Moritz. Les conditions en Engadine ressemblent habituellement à celles du Colorado et elle s'y sent manifestement à l'aise.» Le Grison souligne qu'il fait même confiance à la championne pour faire encore mieux en descente.

«Je la crois capable de terminer 5e»

Tout comme Fränzi Aufdenblatten, deux autres Suissesses sont montées sur des podiums de Coupe du monde avec Lindsey Vonn: Nadja Jnglin-Kamer et Nadia Hürlimann-Styger. Elles aussi sont curieuses de voir de quoi leur ancienne concurrente est encore capable. «D'après les vidéos que j'ai vues de Lindsey, je la crois capable de terminer cinquième. Elle ne semble pas avoir perdu sa vitesse de base et je me réjouis de voir ce qu'il est encore possible de faire physiquement à 40 ans», assure Nadja Jnglin-Kamer.

Nadia Hürlimann-Styger se montre un peu plus prudente. «Je pense qu'elle va faire une course solide. Mais l'instinct de course devrait encore un peu lui manquer.» Tout comme Marc Berthod, la quadruple championne de la Coupe du monde part du principe que l'Américaine sera plus forte en descente.

11ème podium à Saint-Moritz?

Lindsey Vonn est déjà montée dix fois sur le podium de la Coupe du monde à Saint-Moritz, elle y a remporté cinq courses. Pour son ex-entraîneur et actuel consultant sur la SRF Stefan Abplanalp, c'est un facteur important. «Elle a fêté de grands succès, ce qui est très important pour la force mentale. Le parcours exigeant convient aux athlètes expérimentées comme Lindsey.»

Le Bernois reconnaît toutefois que «partir avec un numéro de dossard après les 30 n'est pas un avantage. Je la crois capable de terminer douzième.» Alors qui aura vu juste?