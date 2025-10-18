Malorie Blanc dans une nouvelle dimension

Révélation du dernier exercice, Malorie Blanc va disputer sa première saison complète sur le circuit de la Coupe du monde. En année olympique, rien de mieux pour la Valaisanne.

Cette année, Malorie Blanc a eu le droit de participer à la conférence de presse d'avant-saison. Photo: Claudio Thoma/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Malorie Blanc est impressionnée en débarquant dans la salle de conférence à Dübendorf. Il faut dire qu'elle ne s'attendait pas à devoir répondre à des questions devant une quarantaine de journalistes venus des quatre coins de la Suisse. D'ailleurs, quand l'un d'entre eux lui demande ce qui a le plus changé depuis qu'elle a éclaté au grand jour, elle sourit et répond: «Le rapport aux médias.»

Il faut dire que, inconnue du grand public il y a encore un an, la Valaisanne a fait sensation dans le Cirque blanc la saison dernière. Pour son deuxième départ en Coupe du monde, à Sankt Anton, elle est montée sur la deuxième marche du podium en descente, malgré son dossard 46. «Là, les attentes étaient différentes, c'était tout nouveau pour moi», se souvient-elle.

Les conseils des autres skieuses

Ce qui a aussi été nouveau, c'est que cet été, elle s'est rendue au Chili avec les meilleures skieuses suisses. «J'étais un peu nerveuse avant le vol mais j'ai adoré les entraînements», sourit l'Ayentôte. Benjamine (de loin) du groupe, elle s'est sentie acceptée. «Je suis de 2004 et la plus jeune est de 1995, rappelle-t-elle. Pourtant, ce sont des filles très ouvertes, qui n'hésitent pas à m'aider. Il y a un grand sens du partage et de la générosité et j'en profite à fond.» En même temps, avec des athlètes comme Corinne Suter, championne olympique en titre de descente, il y a de bons conseils à prendre.

«Je commence à comprendre ce que représentent les Jeux olympiques, admet Malorie Blanc, qui pourrait les découvrir cette saison. Ce serait chouette de pouvoir construire là-dessus, mais je veux surtout mettre un pied devant l'autre et de me concentrer sur ce que je peux mettre en place.» Par exemple, la Valaisanne espère s'améliorer sur le plat. Histoire de pouvoir à nouveau monter sur des podiums en Coupe du monde.