Lara Gut-Behrami annonce la fin de sa carrière

Lara Gut-Behrami a annoncé mercredi sur RSI qu'elle prenait sa retraite avec effet immédiat. Gravement blessée au genou en novembre 2025, la Tessinoise de 35 ans n'effectuera pas son retour cette saison.

Blick Sport

Après dix-huit saisons au plus haut niveau, Lara Gut-Behrami a décidé de mettre un terme à sa carrière, quelques mois après la grave blessure au genou gauche qui l'avait privée des Jeux olympiques de Milan-Cortina. À 35 ans, la Tessinoise quitte le Cirque blanc avec un palmarès exceptionnel qui la place parmi les plus grandes skieuses de l'histoire.

«J'ai aussi la chance et le bonheur de pouvoir choisir. Malgré près de 20 ans de sport de haut niveau, malgré les chutes et les blessures, je ne souffre d'aucune douleur récurrente et je ne veux pas en souffrir», a-t-elle écrit dans une lettre diffusée sur RSI. «C'est aussi pour cela que je sais que le moment est venu: celui de ne plus chercher à repousser mes limites à tout prix, et d'imposer un certain rythme et des exigences à mon corps. Le ski est quelque chose de magique et de naturel pour moi; essayer de forcer mon corps et mon esprit à endurer et à gérer la douleur reviendrait à ternir l'image que j'ai en moi de ce que j'ai fait avec tant de passion.»

Au fil de sa carrière, la Tessinoise a presque tout remporté: trois médailles olympiques (un titre et deux bronzes), neuf médailles mondiales (deux ors, quatre argents et trois bronzes), deux gros globes de cristal (2016 et 2024), six petits globes de super-G et un en géant. À cela s'ajoutent des statistiques impressionnantes: 48 victoires en Coupe du monde et 101 podiums, soit un de moins que la légendaire Vreni Schneider.

La fin d'une belle carrière

La Suissesse restera également comme la seule femme à avoir atteint la barre des dix victoires dans trois disciplines différentes en Coupe du monde: 24 en super-G, 13 en descente et 10 en géant. Seuls Hermann Maier et Pirmin Zurbriggen avaient réalisé une telle performance chez les hommes.

Son ultime chapitre aura toutefois été dicté par la malchance. Victime, le 20 novembre dernier à l'entraînement à Copper Mountain, d'une rupture du ligament croisé antérieur, du ligament collatéral médial et d'une lésion du ménisque du genou gauche, Lara Gut-Behrami n'est jamais revenue à la compétition. Après plusieurs mois de rééducation, elle a choisi d'écouter son corps et de refermer définitivement l'un des plus beaux chapitres du ski suisse.