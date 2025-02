Marcel Hirscher revient sur sa retraite: «J'étais épuisé!»

1/7 Marcel Hirscher a fait son retour cet hiver. Photo: Getty Images

Ramona Bieri

Le 4 septembre 2019, Marcel Hirscher a annoncé sa retraite à seulement 30 ans. Le skieur autrichien prenait congé en ayant remporté huit fois le classement général de la Coupe du monde, sept fois le titre de champion du monde et deux fois celui de champion olympique. «Tout bien considéré, je ne suis plus prêt à payer le prix, l’engagement et l’effort», déclarait-il alors.

Depuis, plus de cinq ans se sont écoulés. Et Marcel Hirscher, à 35 ans, est revenu en Coupe du monde. Il a participé à trois courses avant de se déchirer les ligaments croisés à l’entraînement. C’est la première fois qu’une blessure grave le freine dans sa carrière. Dans le documentaire «Marcel», diffusé sur la chaîne autrichienne ORF, il laisse désormais entrevoir le fond de sa pensée.

Dans la vidéo du moment fatidique, on entend les cris de Hirscher. «Par frustration», comme il le dit. Il a d’abord pensé à son équipe et à la manière dont il allait gérer son quotidien. Ce n’est qu’à ce moment-là que l’on se rend compte que tout le monde est là pour nous aider. «Un grand rêve s’est brisé en une milliseconde», regrette le champion. Il faut dire que Marcel Hirscher aurait voulu disputer une nouvelle fois les Championnats du monde à domicile à Saalbach.

«Un virage à 180 degrés nécessaire»

Dans le documentaire, le skieur parle aussi de sa retraite en 2019, révélant quelque chose dont il n’avait jamais parlé auparavant. «Pour beaucoup, je me suis retiré de manière relativement inattendue et très rapidement», dit-il avant de donner la véritable raison de sa décision: «J’étais mentalement et physiquement épuisé, fini. Il n’y avait plus d’option pour continuer.» Le moment où il s’en est rendu compte était inattendu, même pour lui. «Cela n’a pas été facile pour moi», confie-t-il. Il ne qualifierait pas ce pas de courageux, mais «c’était un virage à 180 degrés nécessaire».

Marcel Hirscher montre ainsi son côté vulnérable. Lui qui se décrit comme assez introverti parle rarement aussi ouvertement de ce qui se passe en lui. Selon lui, l’amour et la passion du ski n’ont pas disparu avec sa retraite. Il a simplement eu besoin de cinq ans pour se remettre. Pendant ses années de succès, il n’a pas eu de pause. D’une part parce qu’il n’a heureusement jamais été blessé et d’autre part parce qu’il n’a jamais été question de sauter une course.

Il n’a donc jamais eu le temps de réfléchir à tout cela. L’Autrichien l’admet également: «J’ai longtemps eu du mal à accepter les succès.» Il se rattrape aujourd’hui et regarde sa carrière avec davantage de bienveillance: «Wow, c’est plutôt cool, ce qui était possible à l’époque et ce que j’ai pu réaliser», reconnait-il. Reste la question de savoir si son come-back n’était rien d’autre qu’un coup de pub. «Non», répond-il clairement. «Il y aurait des moyens plus doux pour le corps», fait-il remarquer. L’attention supplémentaire pour sa marque de ski après son retour est un «bel effet secondaire» pour le skieur.