À peine arrivé au terme de son Super-G de Beaver Creek, Marco Odermatt s'est inquiété de savoir de l'identité des adversaires de la Suisse lors de la Coupe du monde. Sa réaction a été celle de tous les fans de foot suisses.

Blick Sport

Hasard du calendrier, le cirque blanc était sur sol américain, à Beaver Creek, au moment ou un cirque d'une autre envergure avait lieu à quelques milliers de kilomètres de là, à Washington. Alors que les meilleurs skieurs du monde dévalaient la piste de Super-G à vitesse grand V, Donald Trump, lui, faisait le show en compagnie de Gianni Infantino lors du tirage au sort de la Coupe du monde.

Pourquoi ces deux éléments sont liés autrement que par leur proximité géographique? L'intérêt de Marco Odermatt pour l'identité des adversaires de la Nati. À peine après avoir ôté ses lattes au terme d'une course frustrante, Marco Odermatt s’est retrouvé confronté à une info d’un tout autre registre: le tirage au sort du groupe de la Suisse pour la Coupe du monde 2026.

Et c'est peu dire que cela lui a fait oublier sa cinquième place dans le Super-G qu'il venait de terminer. En apprenant que la Nati affrontera le Canada, le Qatar et potentiellement l’Italie, le Nidwaldien est parti au quart de tour: «Ce groupe est un cadeau! Je suis content qu’on n’ait pas hérité de la France ou de l’Angleterre.» Une réaction d'un supporter qui tranche évidemment avec les déclarations logiquement plus pondérées, notamment celle de Murat Yakin: «On est contents de ce groupe, cela aurait pu être plus compliqué sur le papier, il a eu la main heureuse. Mais ça reste une Coupe du monde et aucun match n'est gagné d'avance»

Fan de foot

C'est un secret pour personne, Marco Odermatt est un grand fan de football. Et plus précisément du FC Lucerne, club situé à quelques kilomètres de chez lui. Il l'avait d'ailleurs expliqué à la «Luzerner Zeitung» en 2023: «Lorsque j'étais gamin, j'allais régulièrement voir des matches du FCL. Quatre ou cinq fois par saison. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Je m'y rends une ou deux fois seulement.»

En 2022, il avait même aidé son club de cœur à se maintenir dans l'élite lorsque celui-ci se trouvait embourbé dans un barrage de tous les dangers face au FC Schaffhouse. Dans la même interview à la «Luzerner Zeitung», il a expliqué son coup de pouce: «Mario (ndlr Frick, le coach du club à l'époque et toujours en poste), m'avait demandé avant ces matches si je pouvais faire une petite vidéo de motivation pour l'équipe en parlant de mon titre olympique. Il a ensuite fait un discours devant les gars en insérant mon message et des passages de ma course.» Grâce à cette aide ou non, Lucerne s'était maintenu et Mario Frick avait invité Marco Odermatt pour un match et lui avait offert un maillot.

La réaction de la superstar du ski suisse n'est donc pas seulement celle d'un fan de foot, mais également celle d'un suiveur averti. À voir si ses prédictions sont justes et si l'équipe de Murat Yakin saura profiter de ce «cadeau» offert par la main de Shaquille O'Neal.