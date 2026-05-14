Mikaela Shiffrin s’offre une parenthèse avec son compagnon

Après une saison éprouvante, l'heure est aux vacances et au repos. Les stars du ski sont souvent attirées par la chaleur. Elles en font profiter leurs fans sur les réseaux sociaux.

Ramona Bieri

Mikaela Shiffrin et Aleksander Aamodt Kilde

Après un hiver intense, Mikaela Shiffrin et Aleksander Aamodt Kilde profitent enfin de temps ensemble. Le couple star du ski alpin s’est d’abord offert une escapade au Grand Prix de Formule 1 de Miami, début mai, avant de prolonger le plaisir sous le soleil. Entre journées à la plage et parties de golf, les deux champions savourent des vacances bien méritées. «La glace a enfin fondu», a plaisanté l’Américaine en légende de plusieurs clichés paradisiaques publiés sur les réseaux sociaux.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Giovanni Franzoni

Le spécialiste italien de la vitesse Giovanni Franzoni troque la neige contre l'eau et ses deux skis contre une planche. Pour se détendre après une saison éprouvante, il enfourche sa planche de surf et fait ainsi concurrence à Marco Odermatt. Le natif de Nidwald est lui aussi un surfeur hors pair.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Julia Scheib

Le 12 mai, Julia Scheib a fêté son anniversaire. Pour fêter l'événement, elle a dégusté un délicieux repas à Tokyo. «Cheers to 28», écrit Scheib sur Instagram. Et l'Autrichienne ajoute: «Enfin, à nouveau un chiffre pair».

Lara Colturi

La talentueuse Lara Colturi, 19 ans, explore son pays pendant les vacances. C'est en van qu'elle se rend en Albanie. «Des kilomètres de routes vierges, des virages dans les montagnes, des couchers de soleil sur la mer et tous les petits moments entre les deux», écrit-elle à ce sujet sur Instagram. Et d'ajouter: «Voir l'Albanie depuis la fenêtre du van est une expérience très particulière».

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Asja Zenere

L'hiver dernier, Asja Zenere a fêté son premier podium en Coupe du monde. Aujourd'hui, l'Italienne se détend à Punta Cana.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Federica Brignone

La double championne olympique Federica Brignone ne manque pas d’adrénaline pendant ses vacances. À Fuerteventura, l’Italienne s’offre notamment une plongée avec des requins. Entre deux montées d’adrénaline, elle profite aussi de l’océan sur sa planche de surf et savoure des moments de détente sur la plage.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Atle Lie McGrath

«Certaines choses sont bonnes pour le corps, d’autres sont bonnes pour l’âme», c’est avec ces mots qu’Atle Lie McGrath décrit ses vacances. Avec sa petite amie Maud Brandtzaeg, il séjourne à Palm Springs. Entre les bons repas, les moments de détente sur la plage accompagnés d’une lecture passionnante et les parties de golf, le programme de ce voyage aux États-Unis est bien rempli.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Elena Curtoni

La saison dernière, Elena Curtoni a fêté la quatrième victoire de sa carrière en Coupe du monde. La spécialiste italienne de la vitesse fait maintenant le plein d'énergie au paradis avec son mari Nicolo Robello. La skieuse ne révèle pas où elle passe ses vacances. Elle se contente d'accompagner ses photos de vacances d'une série d'emojis - d'une fleur à une île en passant par un avocat, tout y est.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Thomas Tumler

Thomas Tumler, spécialiste suisse du slalom géant, se trouve dans les Caraïbes. Grand fan du Bayern Munich, il a pris avec lui l’écharpe du club bavarois, comme il le révèle sur Instagram. Assis sur un palmier, il promet qu’il soutiendra son club préféré depuis là-bas: «Malheureusement pas à Munich mais vous m’entendrez depuis les Caraïbes». Hélas pour le Suisse, le Bayern a été éliminé en demi-finale.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Camille Rast

Camille Rast ne part pas bien loin non plus. La championne du monde de slalom s'est rendue en France, «avec ses garçons», comme elle l'écrit elle-même. Outre de bons repas, le programme prévoit surtout beaucoup de temps au bord et sur l'eau. Sans oublier de faire un peu de sport.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Valérie Grenier

Valérie Grenier profite pleinement de ses vacances au Costa Rica. Entre deux journées à la plage, la Canadienne multiplie les rencontres insolites avec la faune locale. Perché dans un arbre, un petit singe savoure tranquillement une banane sous ses yeux, tandis qu’un crocodile observé à bonne distance lui rappelle que certaines rencontres méritent davantage de prudence. En mer, la skieuse a également eu droit à un moment privilégié avec des dauphins venus accompagner sa sortie sur l’eau.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Corinne Suter

La reine suisse de la vitesse Corinne Suter a, elle aussi, succombé à l’appel de la chaleur. Elle ne précise toutefois pas où elle passe ses vacances. Sur les photos qu’elle publie, elle pose à côté d’un palmier et sur la plage, profitant de la fraîcheur de la mer.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Wendy Holdener

Wendy Holdener troque la neige pour l’eau durant ses vacances. En compagnie de son partenaire Remy Allemann et d’amis, la vice-championne du monde en titre de slalom navigue au large de la Micronésie à bord d’un catamaran. Elle résume cette première semaine ainsi: «ensoleillée, détendue et magnifique». Prochaine étape: la plongée sous-marine.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Emma Aicher

Emma Aicher a échoué de peu dans la conquête du classement général de la Coupe du monde. La jeune Allemande s’accorde désormais des vacances bien méritées. Elle ne précise pas sa destination, mais son programme comprend beaucoup de temps dans et au bord de l’eau, ainsi que de bons repas.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Sofia Goggia

«Une mer cristalline, du riz et du poisson à chaque repas, des lieux incroyables, partir à l’aventure dans le monde en sachant qu’on le partage avec des gens qu’on ne connaît pas», voilà ce qu’écrit Sofia Goggia à propos de ses vacances aux Philippines. L’Italienne profite du temps passé au bord de l’eau, sur la mer et dans l'eau, joue au basket avec des enfants du coin et ne laisse pas la pluie gâcher son humeur. Pendant ses vacances, Goggia n’a pas besoin de luxe, mais séjourne dans de petits hôtels un peu rustiques, «où l’on se demande de temps en temps pourquoi on s’est infligé ça», écrit-elle encore. Mais ce qui lui plaît, c’est justement de sortir du quotidien et de vivre de nouvelles expériences.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Vincent Kriechmayr

Vincent Kriechmayr est en vacances avec sa femme Michaela. Ils profitent de la dolce vita - la douceur de vivre - en Italie.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Giovanni Borsotti

Le spécialiste italien du slalom géant Giovanni Borsotti a choisi la Thaïlande pour ses vacances. Il y apprécie autant les couchers de soleil sur la plage que l’animation urbaine.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Cornelia Hütter

Comme nombre de ses collègues, Cornelia Hütter a elle aussi pris la direction de la mer. L’Autrichienne ne précise toutefois pas où elle se ressource. Elle reste active, notamment sur les courts de tennis, raquette en main.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Lucas Braathen

Début mars, Lucas Braathen a dévoilé ses projets pour l'après-saison. Il séjournera au Brésil ces prochaines semaines, notamment pour passer plus de temps avec sa petite amie Isadora Cruz. Le champion olympique de géant partage des moments de vie sur Instagram. Le couple se bécote à Rio et assiste à un défilé de mode.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Franjo von Allmen

Rester allongé sur une plage? Très peu pour Franjo von Allmen. Le triple champion olympique recherche l’action même après la saison. Il troque ses skis contre un VTT et s’aventure en forêt, accompagné d’amis. Il démontre qu’il est à l’aise en terrain escarpé, même sans neige.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Marco Kohler

À Kitzbühel, Marco Kohler s’est rompu un ligament croisé. Après plusieurs semaines de rééducation, le spécialiste suisse de la vitesse s’accorde une pause. Il s’est rendu en Floride, où il partage des images de son séjour sur Instagram.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Katharina Liensberger

Début janvier, Katharina Liensberger s’est elle aussi rompue un ligament croisé. Son quotidien a depuis été rythmé par la rééducation et le travail en vue de son retour. La récupération reste essentielle. L’Autrichienne se repose dans la région thermale et volcanique de Styrie, ainsi qu’au bord de la mer en Croatie. «Nouvelle énergie pour tout ce qui arrive», écrit-elle en accompagnement d’une série de photos partagées avec ses fans.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Henrik Kristoffersen

La saison terminée, Henrik Kristoffersen profite désormais de moments en famille. Accompagné de son épouse Tonje et de son petit garçon Emil, il a mis le cap vers le chaud. On ignore où ce voyage a mené le Norvégien, mais son épouse partage de nombreuses impressions. Elle écrit à ce sujet: «Nous profitons de notre dernière aventure à trois en famille, avant que la petite sœur ne vienne nous rejoindre». En effet, le couple attend son deuxième enfant.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Marco Schwarz

Le polyvalent autrichien Marco Schwarz s'est lui aussi déjà offert une petite escapade au soleil. Il ne dévoile pas où exactement il s'est rendu, mais il n'a pas seulement profité de la mer, il a aussi savouré de délicieux repas. En accompagnement de ses photos, l'Autrichien annonce déjà qu'il retournera bientôt sur les ski.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Anna Swenn-Larsson

Aux Jeux olympiques, Anna Swenn-Larsson a décroché la médaille de bronze en slalom. À la fin de la saison, la Suédoise a eu envie de partir en Asie. Accompagnée de son petit ami, Anna Swenn-Larsson passe cinq jours à Tokyo et à Sapporo. Elle qualifie ce petit séjour de réussite totale et en a d'ailleurs tiré une observation, comme elle le confie avec un clin d'œil: «J'ai compris que mon compagnon était probablement japonais dans une vie antérieure». Elle ne précise toutefois pas comment elle en est arrivée à cette conclusion.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Lindsey Vonn

Après sa grave chute aux Jeux olympiques, Lindsey Vonn s'efforce de reprendre le cours de sa vie quotidienne. L'Américaine a besoin d'une pause pour se changer les idées. Elle ne part pas encore en vacances, mais elle s'accorde une petite escapade à la mer entre deux séances de rééducation.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Stéphanie Jenal

Après une grave blessure, Stéphanie Jenal a fait son retour l'hiver dernier. Mais elle a dû mettre prématurément fin à sa saison en raison de fortes douleurs au genou. La spécialiste suisse de la vitesse vient de passer «quelques jours au paradis». Elle s'est rendue en République dominicaine.