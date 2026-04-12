Dania Allenbach couronnée championne suisse de géant

La nouvelle championne suisse de géant s'appelle Dania Allenbach. Elle n'a laissé aucune chance à ses concurrentes à Saint-Moritz et s'est imposée haut la main.

Ramona Bieri

Dania Allenbach est la nouvelle championne de Suisse de géant!

Le podium

1. Dania Allenbach 2:16,74

2. Juliette Fournier +2,03

3. Simone Wild +2,05

La course

Dania Allenbach a écrasé la concurrence. Après avoir échoué de peu au pied du podium en super-G (5e) et en descente (4e), la Bernoise de 19 ans tient sa revanche: elle est sacrée championne suisse de slalom géant pour la première fois de sa carrière.

Déjà en tête à mi-parcours avec six dixièmes d’avance, elle enfonce le clou lors de la deuxième manche. Solide, précise et sans trembler, elle relègue finalement sa dauphine Juliette Fournier à plus de deux secondes.

Derrière, Simone Wild signe une superbe remontée. Seulement septième après la première manche, elle arrache une place sur le podium, un résultat qui a valeur de récompense après une saison compliquée. L’hiver dernier, elle avait dû poursuivre sa carrière sans statut au sein de Swiss-Ski et financer elle-même son activité.

Tenante du titre, Vanessa Kasper échoue au pied du podium et doit se contenter de la quatrième place.

Stefanie Grob éliminée d'entrée

La course de Stefanie Grob a tourné court. La championne suisse de descente commet une grosse erreur dès la première manche: mal placée après quelques portes, elle enfourche et se retrouve éliminée.

Les conditions de course

Contrairement aux hommes, partis plus tôt, les femmes ont dû composer d’entrée avec une piste déjà ramollie.

Si le brouillard s’est dissipé, le ciel est resté couvert, rendant la visibilité délicate. Lors de la deuxième manche, la piste s’est encore davantage creusée, tandis que des rafales de vent sont venues compliquer la tâche des concurrentes.

La suite

Il ne reste plus qu’une épreuve au programme des championnats suisses féminins: le slalom, lundi, qui viendra conclure la compétition. Et la saison tout entière.



