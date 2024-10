Aleksander Aamodt Kilde a encore un long chemin à parcourir. Photo: keystone-sda.ch

Le début de la saison se rapproche de plus en plus pour les stars du ski. Mais Aleksander Aamodt Kilde, il est encore loin. Le Norvégien continue de lutter contre les conséquences de sa chute au Lauberhorn. Pourtant, il déclare dans le podcast «Mensch, Büchel» de l'ex-star du ski Marco Büchel: «Je suis convaincu que je reviendrai.» Quand? C'est difficile à dire.

Mais cette attitude est importante pour sa tête. Sans doute aussi parce que Kilde admet avoir lutté contre des problèmes mentaux la saison dernière. «Je n'étais pas aussi motivé», remarque-t-il. Après un hiver marqué par huit victoires en Coupe du monde, «je ne savais pas pour quoi je devais me battre».

Et puis le 13 janvier 2024, la vie du vainqueur du classement général de la Coupe du monde 2019/20 bascule. Dans le S d'arrivée à Wengen, il atterrit dans les filets de sécurité et se blesse gravement. «En fait, ce n'était pas une chute aussi folle», se souvient Kilde. Mais le diagnostic est brutal: épaule déboîtée et profonde entaille au mollet.

«Un moment où sa vie est en danger»

Sa fiancée Mikaela Shiffrin se souvient du moment qui a suivi l'opération de la jambe. «Il y avait dix chirurgiens, ils avaient tout essayé pour le rafistoler. C'était très agité et je savais que sa vie était en danger», raconte-t-elle au «SonntagsZeitung».

Lorsque Kilde se réveille, elle est soulagée. «Mais c'est devenu encore plus effrayant.» Il a de fortes douleurs à l'épaule et se sent mal à cause des médicaments. De plus, il ne sent plus ses jambes. «C'est pour ça qu'il était complètement effrayé, raconte-t-elle. Je ne l'avais encore jamais vu comme ça. Il avait peur de regarder en bas parce qu'il n'était pas sûr que sa jambe soit encore attachée.»

Elle ne quitte pas Kilde d'une semelle, essaie de le rassurer. Même dans les jours qui suivent, il est régulièrement pris de panique, s'évanouit à plusieurs reprises. «Pour moi, c'était totalement inhabituel de le voir dans cette situation – je ne savais vraiment pas quoi faire», explique Shiffrin pour donner un aperçu de ses sentiments.

Un revers inattendu

«J'avais vraiment besoin d'elle plus que jamais. Elle était mon roc», déclarait Kilde en juin. À cette époque, il franchit une étape importante sur son chemin de retour. Il fait ses premiers virages dans la neige dans un centre de ski. Mais un revers inattendu survient ensuite. En raison d'une infection à l'épaule, Kilde doit prendre des antibiotiques et se soumettre à une intervention chirurgicale.

«Nous pensions qu'il s'en était sorti», déclare Shiffrin au «Kleine Zeitung». Selon elle, la période durant laquelle on s'attend à une telle complication était passée depuis longtemps. «Tout cela est très stimulant. Il a de bons jours, et il y a des jours où il ne va pas bien.»

«Je suis maintenant plus une personne normale qu'un athlète», souffle Kilde. En raison de son épaule, il ne peut s'entraîner que de manière limitée. Au niveau du mollet, il manque encore un peu de force et de sensations. «Je dois travailler sur les fonctions, l'équilibre et la force», sait-il. Et pour ne pas s'ennuyer, il a commencé à étudier. Il suit un cours en ligne de huit semaines à la London School of Economics. «Je dois accepter que les choses soient différentes», estime Kilde. Mais il se montre combatif: «Ce n'est pas si facile, mais j'y arriverai.»