Lors de l'entraînement de slalom géant à la Diavolezza, Justin Murisier a reçu un sacré choc!

Marcel W. Perren

Ça fait un mal de chien! Lors de l'entraînement de slalom géant à la Diavolezza, dans les Grisons, Justin Murisier a heurté violemment une porte, à la fois au sens figuré et littéral. Le Valaisan a réussi à éviter une chute grave grâce à sa maîtrise technique, mais sa cuisse a tout de même subi un choc brutal. Le skieur de 32 ans traverse depuis des jours très douloureux. «L'ecchymose sur ma cuisse me brûlait de façon infernale. La première nuit après l'incident a été particulièrement pénible: j'ai à peine dormi. Et bien que quelques jours se soient écoulés, je ressens encore les effets de cette collision.»

Gêné par la douleur depuis des années

Le cousin de l'ancien vainqueur du Lauberhorn William Besse ne découvre pas la douleur, malheureusement. Trois ruptures des ligaments croisés ont provoqué une forte usure dans le genou droit de Justin Murisier, des excroissances osseuses se sont formées sur les os et ont été enlevées par arthroscopie au printemps dernier.

En août, le Valaisan s'est entraîné en Amérique du Sud avec Marco Odermatt et Gino Cavizel. Les camps d'Ushuaia et de Portilio n'ont cependant pas été très positifs pour lui: «Les conditions y étaient parfaites. Mais je n'ai pas pu faire une seule course d'entraînement sans douleur pendant ces trois semaines».

C'est pourquoi Justin Murisier a sérieusement remis en question sa participation à l'ouverture de la Coupe du monde à Sölden. Mais à son retour d'Amérique du Sud, ce vrai combattant a reçu une injection de son médecin. «L'injection a eu l'effet escompté, je n'ai pratiquement pas ressenti de douleurs lors des derniers entraînements. Et c'est pourquoi je prendrai le départ du slalom géant de Sölden dimanche prochain».

Une belle évolution en descente et en super-G

Le slalom géant ne joue toutefois plus le rôle principal dans les plans de ce forestier de formation. Justin Murisier, qui a remporté la troisième place au géant d'Alta Badia en 2020, s'est considérablement développé dans les disciplines de vitesse l'hiver dernier. Lors de la descente de Bormio, le fonceur du Val de Bagnes a manqué de peu le podium en terminant quatrième, et il s'est également classé dans le top 8 à Wengen et Kitzbühel.

C'est pourquoi Justin Murisier est déjà impatient de participer à l'ouverture de la saison de vitesse début décembre à Beaver Creek. Et d'ici là, sa cuisse devrait être guérie.