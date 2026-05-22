Justin Murisier suit les traces de Pirmin Zurbriggen

Après plusieurs années passées chez Head, Justin Murisier a décidé de changer de marque de skis. Le Valaisan skie ainsi sur les traces du légendaire Pirmin Zurbriggen.

Marcel W. Perren

Justin Murisier a décidé de changer d'équipementier. Dès la saison prochaine, le Valaisan ne skiera plus avec des Head aux pieds, mais prendra désormais le départ avec l'équipementier Kästle. Le vainqueur de Beaver Creek (2024) rappelle ainsi les meilleures années de son compatriote Pirmin Zurbriggen.

L'histoire de l'entreprise de ski autrichienne comprend une ascension fulgurante, suivie d'une chute dramatique. Grâce au champion olympique de 1988, les lattes de Hohenems ont acquis une renommée mondiale dans les années 80. 40 victoires individuelles en Coupe du monde, quatre gros globes, quatre médailles d'or aux championnats du monde et un titre olympique ont été remportés par le skieur de Saas-Almagell entre 1984 et 1990, avec des Kästle.

Peu après la retraite de Zurbriggen, la vente de Kästle à l'entreprise italienne Benetton a marqué le début de sa descente aux enfers dans le monde professionnel. Après les médailles d'or des championnats du monde remportées par les Norvégiens Tom Stiansen (slalom) et Kjetil André Aamodt (combiné) en 1997 à Sestrières, l'entreprise a disparu sur le plateau.

«Comme chez Stöckli avant Marco Odermatt»

Les bases de la résurrection ont été posées en 2018, lorsque le milliardaire Thomas Nemec a repris la majorité des actions de Kästle. Le Tchèque, qui a bâti une grande partie de sa fortune avec une entreprise de pneus, investit beaucoup d'argent dans le ski de compétition. En 2023, la Slovène Ilka Stuhec lui a offert sa première victoire en Coupe du monde depuis son retour.

Chez les hommes, le retour de Kästle a été beaucoup plus difficile, car aucun skieur de haut niveau n'a osé rejoindre le fabricant de skis basé dans le Vorarlberg. Mais ensuite, le 19 décembre 2025, le Tchèque Jan Zabystran a triomphé de manière sensationnelle en super-G à Val Gardena.

«Tout cela me rappelle Stöckli – avant la grande époque de Marco Odermatt», a résumé l'ambassadeur de Kästle Pirmin Zurbriggen, après le triomphe de Jan Zabystran. «Pendant longtemps, aucun descendeur n'a osé passer aux skis Stöckli, jusqu'à ce que le jeune Marco Odermatt prouve de manière impressionnante que même les skis d'une plus petite entreprise peuvent être extrêmement rapides. Et là, Jan Zabystran a montré que notre matériel fonctionne lui aussi parfaitement.»

Justin Murisier bénéficie d'un encadrement de renom

Cette certitude, Justin Murisier l'a également depuis quelques semaines. Ces six dernières années, le Valaisan a fait partie de l'armada de vitesse de Head, tout comme le triple champion olympique Franjo von Allmen. Lors de l'hiver 2024-25, le skieur du val de Bagnes a fêté sa première victoire en Coupe du monde sur la descente techniquement difficile de Beaver Creek. Mais après avoir dû se contenter de deux résultats dans le top 10 la saison dernière, l'athlète de 34 ans n'a plus ressenti la même confiance chez Head.

C'est aussi pour cette raison que Justin Murisier a testé Kästle pour la première fois en avril. «J'ai remarqué l'énorme potentiel du matériel dès les premiers virages. Et après quatre jours de test, c'était clair pour moi que je voulais poursuivre ma carrière sur ce ski.» Justin Murisier a désormais signé un contrat de trois ans avec Kästle.

Avec Alex Martin, Justin Murisier bénéficie d'un serviceman de renom. L'Autrichien a connu des succès gigantesques aux côtés de Ted Ligety, le champion américain de géant. L'hiver dernier, Alex Martin a préparé les skis de son compatriote Stefan Babinsky, qui est monté sur le podium du super-G à Wengen et Kitzbühel.