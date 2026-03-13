Cette star du ski suisse prend sa retraite

Niels Hintermann a annoncé après la descente de Courchevel qu'il arrêtait la compétition. Des crises de panique récurrentes ont poussé le Zurichois à prendre cette décision.

Manuela Bigler , Marco Mäder et Cédric Heeb

«J'en ai fini avec le ski.» Niels Hintermann a prononcé ces mots au micro de la SRF et a annoncé ainsi sa retraite. Il a renoncé à prendre le départ de la descente de Courchevel vendredi.

«Crans-Montana était ma dernière course. Je ne suis plus prêt à risquer ma vie comme je devrais le faire», a déclaré le Zurichois. Niels Hintermann a fait son retour cette saison après avoir surmonté un cancer. «J'ai reçu une deuxième vie en cadeau et je ne veux pas jouer avec.»

Il s'agit d'une décision qui a mûri pendant des semaines: «Je ne suis plus prêt à prendre le départ. Si on ne se donne pas à fond, ça devient dangereux.» Il voulait arrêter de son propre chef, «sans que je ne me débatte dans un filet de protection quelque part».

Des crises de panique déterminantes

A Garmisch, le triple vainqueur en Coupe du monde a compris que ce n'était plus possible. «J'ai remarqué que j'avais des crises de panique les unes après les autres.» Comment celles-ci se sont manifestées? Son corps entier aurait tremblé, il aurait eu en tête des scénarios que l'on ne veut pas avoir au départ. «Je sais alors que ce que je devrais montrer, je ne peux justement plus le faire», ajoute Niels Hintermann.

Il a tenté de maîtriser le problème par différentes mesures, comme l'hypnose. «Ça m'a aussi fait du bien toute la semaine, mais quand je me présente au départ, mon corps et ma tête me disent non.»

Niels Hintermann est heureux de sa carrière. Les deux victoires en descente à Kvitfjell en 2022 et 2024 ainsi que la victoire en combiné à Wengen en 2017 sont les plus grands succès de celle-ci. Prendre sa retraite maintenant est un soulagement pour lui: «Je me suis aussi fait des illusions ces dernières semaines, c'est pour ça que je me sens plus léger maintenant.»