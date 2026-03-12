Le rival de Marco Odermatt en super-G va-t-il se retirer?

Marco Odermatt retrouve Courchevel avec des souvenirs contrastés. Déjà assuré du gros globe, le Nidwaldien peut aussi sceller le globe de la descente ce week-end.

Marco Odermatt garde des souvenirs contrastés de Courchevel. Déception: en 2023, lors des Mondiaux, le Nidwaldien avait terminé quatrième du super-G alors qu’il faisait figure de grand favori, échouant de peu au pied du podium. Moment de gloire: trois jours plus tard, Odermatt devenait champion du monde de descente, alors qu’il n’avait jusque-là encore remporté aucune victoire en Coupe du monde dans la discipline reine. Il avait ensuite également décroché l’or en géant.

La superstar originaire des rives du lac des Quatre-Cantons fait désormais son retour dans la station de ski française. Une descente (vendredi) et deux super-G (samedi et dimanche) sont au programme au cours des trois prochains jours. Une chose est déjà certaine: Odermatt remportera pour la cinquième fois le gros globe de cristal récompensant le vainqueur du classement général de la Coupe du monde.

Deuxième du classement, le Brésilo-Norvégien Pinheiro Braathen accuse 572 points de retard et ne devrait vraisemblablement disputer cette saison plus que le géant et le slalom lors de la finale de la Coupe du monde à Hafjell. Il y a de fortes chances qu’Odermatt s’assure également dès vendredi le petit globe de la descente. Avant les deux dernières courses de la discipline, le skieur de 28 ans possède 175 points d’avance sur le champion olympique Franjo von Allmen. Autrement dit: une dixième place suffirait à Odermatt pour décrocher le troisième globe de descente de sa carrière.

L’Autrichien Kriechmayr entretient le suspense

En super-G, le skieur de Buochs est en duel avec Vincent Kriechmayr, même s’il se trouve là aussi clairement en position favorable. Avant les trois super-G restants, l’Autrichien accuse un retard de 158 points. Kriechmayr entretient également le suspense hors piste. Le double champion du monde 2021, âgé de 34 ans, n’a pas encore annoncé s’il poursuivrait sa carrière après cet hiver.

Beat Feuz connaît très bien Kriechmayr depuis leur époque commune chez Head. «À l’automne, je pensais que Vincent allait encore courir plusieurs saisons. Mais désormais, je ne serais plus surpris s’il annonçait sa retraite après cette saison», souligne le champion olympique. Le responsable course de Head, Rainer Salzgeber, s’exprime différemment: «Vincent m’a récemment dit qu’il ne s’était pas encore décidé. Mais mon sentiment me dit qu’il poursuivra sa carrière».



