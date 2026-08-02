Cette spécialiste de vitesse a tranché concernant son avenir

Stop oi encore? Cette question a occupé l'esprit des fans d'Elena Curtoni ces derniers mois. La spécialiste italienne de la vitesse a désormais pris une décision lourde de conséquences pour elle et ceux qui l'aiment.

Ramona Bieri

Pour la première fois depuis plus de trois ans, Elena Curtoni a renoué avec la victoire en Coupe du monde l'hiver dernier. L'Italienne de 35 ans s'était imposée en super-G à Val di Fassa, décrochant au passage le quatrième succès de sa carrière. À la fin de la saison, elle avait toutefois laissé planer le doute sur la suite de sa carrière. Jusqu'à ce dimanche.

Dans une publication sur Instagram, la spécialiste des épreuves de vitesse a annoncé avoir pris sa décision. «Pour certains, cela semblera peut-être évident, mais pour moi, ça ne l'était pas du tout», écrit-elle en préambule. «J'y ai longuement réfléchi, j'ai remis ce choix en question à plusieurs reprises, avant de finalement prendre ma décision.»

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Cette réflexion a été compliquée par un début de préparation perturbé. Elena Curtoni révèle en effet s'être légèrement blessée dès les premières semaines de l'été. Malgré ce contretemps, elle a retrouvé le chemin de l'entraînement, avec de nouvelles motivations et de nouveaux objectifs.

«Je peux désormais le dire avec sérénité: je serai au départ de la saison 2026/27», annonce-t-elle. Avant de préciser dans la foulée: «Ce sera ma dernière saison.» Un ultime hiver marqué notamment par les Championnats du monde de Crans-Montana.

Déjà sacrée à Crans-Montana

La station valaisanne occupe une place particulière dans le cœur de l'Italienne. C'est là qu'elle avait été sacrée championne du monde juniors de super-G en 2011. Cette ultime apparition à Crans-Montana lui permettra-t-elle enfin de décrocher une première médaille chez les élites?

Jusqu'ici, Elena Curtoni est passée tout près à plusieurs reprises. En deux participations aux Jeux olympiques et sept aux Championnats du monde, elle n'est jamais montée sur un podium, mais a notamment terminé quatrième du combiné aux Mondiaux 2021 et cinquième du super-G des Mondiaux 2017 ainsi que de la descente olympique en 2022.

À 35 ans, Elena Curtoni totalise déjà 291 départs en Coupe du monde. Sa passion pour le ski alpin est toujours intacte, même si l'échéance approche désormais. «J'ai hâte de profiter de chaque instant», conclut-elle.



