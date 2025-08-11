Une athlète norvégienne frôle le drame à l'entraînement

La scène aurait pu virer à la tragédie. En pleine séance d’entraînement en roller ski près de Holmenkollen, en Norvège, la spécialiste de combiné nordique Marte Leinan Lund a perdu le contrôle dans une descente et a terminé… sous une voiture.

Marte Leinan Lund est une spécialiste de combiné nordique. Photo: Getty Images

Blick Sport

Marte Leinan Lund a connu une frayeur qu’elle n’oubliera pas de sitôt. La Norvégienne de 24 ans, spécialiste du combiné nordique, raconte à «TV 2» comment un banal entraînement en rollerski a failli se transformer en catastrophe. Ce jour-là, la météo ne prêtait déjà pas à l’optimisme: pluie fine, bitume détrempé et virage piégeux. Une combinaison parfaite pour compliquer la vie de n’importe quel skieur sur roulettes.

Dans une descente, la championne a perdu le contrôle de ses lattes. Sa trajectoire l’entraîne sur la voie opposée, directement vers une voiture. Pas le temps de freiner ni de se rattraper: elle glisse et termine sa course… sous le véhicule. Derrière le volant, un jeune de 16 ans en pleine leçon de conduite. Un troisième cours dont il se serait bien passé.

«J’espère qu’il n’en restera pas marqué à vie», a précisé la championne au média norvégien «TV2». Car au-delà de sa propre frayeur, la Norvégienne pense immédiatement à l’adolescent, visiblement bouleversé d’avoir vu une athlète professionnelle disparaître sous sa voiture.

Dégâts physiques limités

Par miracle, les dégâts physiques sont limités: quelques égratignures, des ecchymoses aux jambes, mais aucune fracture. Un soulagement pour celle qui s’est forgé un palmarès déjà solide: double championne du monde juniors, vice-championne et médaillée de bronze aux Mondiaux seniors d’Oberstdorf en 2021.

L’incident l’oblige toutefois à renoncer à un rassemblement d’entraînement avec l’équipe nationale. «C’est ennuyeux, bien sûr, admet-elle. Mais ça va. C’est une semaine en août. J’ai déjà fait beaucoup de bons entraînements avant ça, et j’ai prévu de faire encore beaucoup d'autres après. Par chance, l’hiver n’est pas tout de suite.»

Le déclic, en revanche, est bien là. «Je ne referai probablement pas cette descente par mauvais temps. Peut-être même pas quand il fait sec. C’est une prise de risque inutile», avoue-t-elle. Cette saison, l'athlète norvégienne souhaite désormais s'imposer en Coupe du monde. Plusieurs observateurs la désignent même comme une candidate à l'or olympique dans quelques mois à Milan et Cortina.