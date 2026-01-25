Camille Rast n'a plus qu'une envie: rentrer à la maison!

Camille Rast impressionne malgré son rhume en République Tchèque et termine deuxième du slalom de dimanche. Mikaela Shiffrin s'impose et s'empare de son neuvième globe de cristal en slalom - historique!

Mathias Germann

Lorsque Camille Rast apparaît dans l’aire d’arrivée de Špindlerův Mlýn, son visage est pâle. Deux semaines de maladie ont laissé des traces. Mais l’humeur est bonne. «Je me réjouis de rentrer chez moi et de me reposer», dit-elle. Sa deuxième place est un résultat solide. D’autant plus que Mikaela Shiffrin aurait été difficile à battre, même avec une batterie pleine. Camille Rast concède 1’’67 à la star américaine, qui décroche son neuvième petit globe de cristal en slalom – un record historique.

«En deuxième manche, j’étais presque aussi rapide qu'elle», explique la Valaisanne. C’est vrai: il ne lui manque qu’un centième.

Camille Rast puise une dernière fois dans ses réserves. Le rhume est bien installé. Entre courses, entraînements et voyages, elle n’a pas eu le temps de récupérer. Il lui est même arrivé de rester alitée durant la journée. Elle tousse. «Je manquais d’énergie.»

Peu après, lors de la photo de victoire des Américaines, elle signe un photobomb aussi inattendu que réussi. Elle traverse le champ de l’objectif, glisse sur ses chaussures de ski, tombe… et éclate de rire. Les Américaines rient avec elle. Seule Mikaela Shiffrin semble surprise sur le moment. Une scène savoureuse.

Sportivement, l’anecdote n’a aucune importance. Mais elle en dit long sur Camille Rast. Capable de passer sans effort de la compétition à la décontraction, elle reste détendue même lorsqu’elle est diminuée physiquement. De quoi nourrir l’optimisme à l’approche des Jeux olympiques. «Mikaela est très forte. Mais je donne tout ce que j’ai. Peut-être que cette fois, il y aura plus d’enfants au bord de la piste qui skient – et que je pourrai les inspirer.»

Mikaela Shiffrin: «Je pourrais m’envoler à tout moment»

À Cortina, tout indique que le slalom olympique pourrait se transformer en duel entre Mikaela Shiffrin et Camille Rast. L’Américaine reste la favorite. Mais elle doit désormais prendre davantage de risques. La raison: Camille Rast l’a battue il y a trois semaines à Kranjska Gora. Mikaela Shiffrin a réagi avec intelligence, sans panique, en mettant encore plus d’engagement. À Špindlerův Mlýn, elle confie: «C’est bien d’être rapide. Mais quand je vais vite, j’ai l’impression que je pourrais m’envoler à tout moment.»

Wendy Holdener solide, mais frustrée

Wendy Holdener termine cinquième. Deuxième à mi-parcours, elle est déçue. «C’était bien en haut, mais ensuite il m’a manqué la ligne agressive. C’était trop peu», explique-t-elle à la télévision alémanique. Sa saison semble en dents de scie et sans doute frustrante pour certains.

Pourtant, son bilan allie classe et régularité: huit slaloms, jamais au-delà de la huitième place, troisième du classement de la Coupe du monde de la discipline. Il ne lui manque que la petite étincelle finale. Si elle la trouve à Cortina, des médailles seront envisageables. Wendy Holdener a souvent prouvé qu’elle savait élever le niveau lors des grands rendez-vous.

Mélanie Meillard peut-elle encore croire aux Jeux?

Mélanie Meillard et Eliane Christen se partagent la 16e place. La seconde est sélectionnée pour les Jeux olympiques. La Valaisanne d'origine neuchâteloise, elle, doit espérer la clémence des sélectionneurs de Swiss Olympic: elle n’a rempli que la moitié des critères.

Plusieurs arguments parlent en sa faveur, dont le profil plat de la piste olympique – un terrain qui lui convient. Lundi, Swiss Olympic annoncera les sélections.



