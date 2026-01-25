Camille Rast s'invite sur la photo... et finit dans la neige!

Un neuvième petit globe, un record historique et une scène aussi drôle qu’improbable. Mikaela Shiffrin a encore écrit l’histoire du ski mondial, tandis que Camille Rast a offert un moment inattendu en tentant — en vain — de s’inviter sur la photo de la championne.

Lino Dieterle et Mathias Germann

La star américaine Mikaela Shiffrin n’a pas seulement fêté sa septième victoire de la saison en slalom à Špindlerův Mlýn: elle y a aussi décroché son neuvième petit globe de cristal dans la discipline, établissant ainsi un record historique. Jamais une skieuse n’avait remporté neuf petits globes en slalom. Jusqu’ici, l'Américaine partageait cette marque avec la légende suédoise Ingemar Stenmark.

Un tel moment méritait évidemment une photo de victoire. C’est sans doute ce que s’est dit Camille Rast. La Suissesse – seule athlète à avoir battu Mikaela Shiffrin une fois cette saison en slalom – tente de s’inviter sur le cliché… mais finit surtout par terre! Une mésaventure qui déclenche de grands éclats de rire et une expression de surprise sur le visage de la nouvelle recordwoman. Heureusement, c’est bien Camille Rast elle-même qui rit le plus de cet épisode aussi inattendu que drôle.