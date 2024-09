Aline Danioth est de retour après une longue période de souffrance

Mathias Germann

Aline Danioth est de retour sur les skis. Photo: Sven Thomann

Au bout du monde, elle prend un nouveau départ! Aline Danioth, l'ancienne pépite du slalom, a fait son come-back à Cerro Castor (ARG). Sa dernière course remontait à 557 jours. Entre-temps, elle a connu une longue période de souffrance. «Seuls moi et mes proches savons le chemin que j'ai dû parcourir», souffle-t-elle.

Aline Danioth a subi quatre ruptures des ligaments croisés dans sa carrière, la dernière en mars 2023. Malgré tout, elle n'a jamais abandonné. Maintenant, enAmérique du Sud, c'était le moment. Elle s'est poussée hors de la zone de départ et a fini sur la troisième marche du podium. Elle a perdu 1,53 seconde sur la gagnante Marina Peterlini. Mais ce n'est pas important. Car pour Aline Danioth, il s'agissait de bien plus que cela.

Quelques jours après la course, l'Uranaise a déclaré à Blick: «Pour moi, c'était très important de participer à une course après un an et demi. Certes, je me sentais déjà super bien à l'entraînement et je n'avais aucune restriction, mais j'avais besoin d'une course pour pouvoir me dire à moi-même: Je l'ai fait.» Les émotions qu'elle a ressenties lors de la deuxième course, au moment de franchir la ligne d'arrivée, sont indescriptibles. «Je n'ai jamais été aussi fière de moi qu'à ce moment-là.»

A 13'000 kilomètres de chez elle, Aline Danioth a ainsi réussi ce que beaucoup n'auraient pas cru possible. Elle est de retour – même si elle n'a pas encore atteint le niveau auquel elle aspire. La sixième du slalom des Championnats du monde 2023 à Méribel souhaite revenir en Coupe du monde.

Elle vise donc Levi – le premier rendez-vous de slalom de l'hiver aura lieu en Finlande le 16 novembre. A quel point sera-t-elle en forme à ce moment-là? Aline Danioth a appris depuis longtemps à ne pas regarder trop loin en avant.

Seules 8 sur 22 ont rallié l'arrivée

Celle qui chez Head avant l'hiver préfère parler de la course en Argentine. «Pour mon entourage, ce n'était pas facile», précise Aline Danioth.

Ce qu'elle veut dire: les conditions à Cerro Castor étaient difficiles ce jour-là. Sur les 22 participantes, 10 ont été éliminées lors de la première manche, 4 autres sont restées bloquées lors de la deuxième, dont la spécialiste du slalom géant Andrea Ellenberger.

Il n'y a pas eu d'images télévisées de la course. «C'est pourquoi la famille et les amis ont suivi le liveticker à la maison. Et comme beaucoup ont été éliminés, ce n'était pas très agréable», raconte Aline Danioth. Finalement, tout s'est bien passé. «Je n'ai pris aucun risque et je n'ai pas non plus skié sans réfléchir. La confiance était totale.»