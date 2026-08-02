Alessia Bösch était considérée comme un très grand espoir du ski suisse lorsqu'elle avait 16 ans, mais le stress, un trouble alimentaire et la tumeur au cerveau de son père l'ont poussée à ses limites. Aujourd'hui, elle a remis de l'ordre dans sa vie. Rencontre.

Mathias Germann

Alessia Bösch est attablée avec des amis dans un restaurant. Devant elle, une assiette de spaghettis. Après une matinée entière de sport, elle meurt de faim. Pourtant, elle se force à ne presque rien manger. «À l'époque, je me disais qu'un quart de l'assiette, c'était déjà beaucoup trop.»

Aujourd'hui, la jeune femme de 22 ans regarde cette période avec lucidité. «J'avais une perception complètement faussée. Je n'avais plus la moindre idée de la quantité de nourriture dont mon corps avait réellement besoin.» Elle mangeait de moins en moins, s'arrêtait après quelques bouchées et allait parfois jusqu'à se faire vomir. Alessia Bösch souffrait d'anorexie et de dépression. «Je voulais ressembler aux mannequins que je voyais sur les réseaux sociaux. Je pensais que ma vie serait meilleure et que je serais plus heureuse. C'était une illusion.»

Cette période remonte à cinq ans. Alessia Bösch avait alors 18 ans. À quelques mois de ses 23 ans, elle accepte aujourd'hui de raconter le chapitre le plus sombre de son existence. «J'étais au fond du gouffre. Beaucoup de personnes voulaient m'aider, mais je les repoussais. Avec le recul, je sais que c'était une erreur. Si je raconte mon histoire aujourd'hui, c'est pour donner de l'espoir à ceux qui traversent la même épreuve.»

Le diagnostic qui a bouleversé toute sa famille

Depuis, Alessia Bösch a définitivement tourné la page du ski de compétition. Après deux années de tentative de retour, elle avait retrouvé son meilleur niveau physique. Mais le matériel et les exigences techniques avaient évolué. «J'avais pris trop de retard.»

Elle ne nourrit pourtant aucun regret. À l'automne, elle commencera des études de psychologie à Lucerne. Son ambition est désormais d'accompagner de jeunes sportifs, notamment ceux confrontés à des difficultés psychiques. «J'ai traversé les vallées les plus sombres. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus rien qui puisse me surprendre.»

Pour comprendre sa chute, il faut revenir en 2021. À 16 ans, tout semblait lui sourire. La jeune skieuse d'Engelberg était considérée comme l'un des plus grands espoirs de sa génération. Son objectif ne faisait aucun doute: atteindre la Coupe du monde. «Le ski, c'était toute ma vie. Je n'imaginais pas un autre avenir.»

Puis tout s'est effondré.

Cette année-là, elle préparait sa maturité et s'apprêtait à vivre sa deuxième saison au sein du cadre C de Swiss-Ski. Durant l'été, des douleurs au dos apparaissent. Peu après, sa sœur part aux États-Unis pour une année d'échange. Puis survient le choc le plus violent: son père, Markus, apprend qu'il souffre d'une tumeur au cerveau.

«Du jour au lendemain, notre monde a basculé. Mon père avait toujours été un roc. Il était sportif, en excellente santé, débordait d'énergie. Personne ne pouvait imaginer une telle nouvelle.»

Les visites à l'hôpital, les examens médicaux et les discussions sur l'avenir deviennent soudain son quotidien. «Nous avons dû parler de sujets qu'on n'aborde normalement qu'à un âge beaucoup plus avancé. C'était beaucoup trop à gérer pour moi.»

Dans le même temps, les examens de maturité approchent et chaque résultat compte. Sur le plan sportif aussi, une saison décisive l'attend. «Chaque semaine apportait de nouvelles mauvaises nouvelles de l'hôpital. J'ai fini par avoir l'impression que tout s'écroulait en même temps.»

Prisonnière des comparaisons sur Instagram

En décembre 2021, à seulement 18 ans, Alessia Bösch décide de mettre un terme à sa carrière de sportive d'élite. Elle pense alors retrouver un peu de sérénité. «Je croyais que tout irait mieux si j'arrêtais le ski. Mais c'est exactement l'inverse qui s'est produit.»

Commence alors la période la plus difficile de sa vie. Elle développe un trouble alimentaire, avant qu'une dépression d'épuisement ne lui soit diagnostiquée. «J'avais le sentiment de ne plus rien contrôler dans ma vie. Alors j'ai essayé de contrôler la seule chose qui me semblait encore possible: mon alimentation.»

Elle compte les calories, réduit progressivement les portions et se compare constamment aux standards de beauté véhiculés sur les réseaux sociaux. Son poids chute dangereusement et elle perd toute relation saine avec la nourriture. Elle finit par tomber en insuffisance pondérale.

Ses parents, ses proches et ses amis s'inquiètent énormément. Mais elle refuse toute aide. «Tout le monde me répétait que j'avais besoin d'être soignée. Je ne voulais rien entendre.»

Dans son esprit, elle était encore loin de son objectif. «Je pensais que je devais être encore plus belle, encore plus mince, encore meilleure. En réalité, je ne faisais que me détruire.»

Les réseaux sociaux ont largement alimenté cette spirale. À cet âge-là, on est extrêmement influençable. Et lorsque d'autres piliers de la vie s'effondrent en même temps, cela peut devenir très dangereux.»

Une nouvelle vie

Le déclic survient lors d'un long voyage en Indonésie et au Sri Lanka. Partie seule pendant plusieurs mois, elle prend enfin conscience de l'emprise de la maladie. «C'est là que j'ai compris à quel point elle dirigeait ma vie.»

À son retour en Suisse, elle reprend une thérapie, cette fois avec la volonté d'aller jusqu'au bout. Peu à peu, elle retrouve le goût de vivre. Puis celui de skier. En 2024, elle tente un retour à la compétition, sans appartenir à un cadre de Swiss-Ski. Elle finance elle-même sa carrière, cherche des sponsors et travaille en parallèle. «J'avais retrouvé le plaisir de skier. Peut-être même davantage qu'avant.»

Pendant deux saisons, elle tente de combler son retard. Physiquement, elle retrouve son meilleur niveau. Techniquement, en revanche, l'écart est devenu trop important. Aujourd'hui, Alessia Bösch regarde cette expérience sans amertume. Quant à son père, malgré la gravité du diagnostic, son état est stable. «Il s'est battu de manière incroyable. Même les médecins sont impressionnés par tout ce qu'il est de nouveau capable de faire.» Il n'existe aucun traitement curatif. Pourtant, cet homme de 65 ans skie à nouveau, fait du vélo et passe un maximum de temps en montagne.

Au cours de l'entretien, il rejoint brièvement sa fille pour une photo et glisse simplement: «Je suis très fier d'elle.» Et il a toutes les raisons de l'être. Alessia Bösch a trouvé une nouvelle voie. Une voie qui lui ressemble.

Le sport continue d'occuper une place essentielle dans sa vie. Mais les chronos, les points et les classements ne définissent plus qui elle est. «J'ai compris que ma valeur ne dépendait pas de mes résultats. J'espère simplement que les jeunes sportifs l'apprendront plus tôt que moi.»



