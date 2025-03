Après une saison difficile, Joana Hählen fait un come-back plein d'émotion. Ses excellents résultats en Italie la préservent d'une éventuelle fin de carrière et lui assurent vraisemblablement une place dans le cadre de Swiss-Ski.

In extremis, Joana Hählen sauve sa carrière

Joana Haehlen a pu laisser exploser sa joie à l'arrivée. Photo: Getty Images

Mathias Germann

Joana Hählen a les ligaments croisés abîmés, mais un énorme cœur de battante. La Bernoise de 33 ans a réalisé les meilleures courses de son hiver à La Thuile (ITA), en se classant 15e et 10e. «Hier, je me suis dit: je veux aller à Sun Valley! Maintenant, je l'ai fait et je suis très heureuse.»

Elle gagne quatre rangs au classement de la Coupe du monde par discipline, se classe 23e et peut se rendre aux finales de Coupe du monde. Sa grande jubilation à l'arrivée est suivie de larmes de bonheur et de nombreuses embrassades. Toute la famille est là, Joana Hählen emmène son neveu Louis dans l'aire d'arrivée.

«Depuis ma blessure, j'ai toujours skié trop rond. Mais je ne peux pas faire ça! Maintenant, j'ai éteint ma tête, j'ai laissé glisser mes skis et j'ai osé. Ce résultat a autant de valeur qu'une place sur le podium.» Ou même à une victoire?

Le fait est que sans sa résurrection dans le Val d'Aoste, sa carrière aurait été sur le fil du rasoir. «Je me suis demandé de temps en temps si je voulais encore skier la saison prochaine. Quand je suis venue ici, j'avais presque conclu et je m'étais dit: je prends ma retraite à 85%», admet-elle. Et d'ajouter: «Mais maintenant, je continue à 85%!»

«J'aurais été en paix avec moi-même même»

Sans une place dans les 30 premiers d'une discipline, Joana Hählen aurait été menacée d'être expulsée de tous les cadres de Swiss-Ski. Cela ne devrait plus être d'actualité.

«J'aurais été en paix avec moi-même si cela avait été terminé. J'ai accompli tant de choses, ma blessure a été si difficile – peut-être que j'ai skié de manière si libérée parce que j'avais presque abandonné.»