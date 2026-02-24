Lindsey Vonn, 41 ans, révèle avoir frôlé l’amputation après sa chute lors de la descente olympique. Sauvée par son médecin, la skieuse partage son combat et reçoit un soutien massif de fans et sportifs.

Ramona Bieri

Deux semaines après sa terrible chute lors de la descente olympique, Lindsey Vonn a enfin pu quitter l'hôpital. Mais ce n’est pas la seule information qu’elle partage avec ses fans sur les réseaux sociaux: l’ancienne championne américaine révèle aussi qu’elle a failli perdre sa jambe.

«Comme beaucoup de sang est entré dans la jambe blessée et n’a pas pu s’écouler, il a écrasé les nerfs et les tissus dans la zone concernée», explique Lindsey Vonn dans une vidéo. En raison de ce syndrome de compartiment, son médecin a dû ouvrir la jambe des deux côtés pour évacuer le sang accumulé. «Il a sauvé ma jambe – il l’a sauvée de l’amputation», résume la skieuse.

Des messages de soutien d'autres sportifs

Ces mots ont profondément touché ses fans et suscité de nombreuses réactions. Les commentaires se sont multipliés sous la publication, venant non seulement du public, mais aussi de nombreux sportifs et sportives.

«Les champions se distinguent par les moments où ils gagnent et par ceux où ils refusent d’abandonner», écrit Cristiano Ronaldo. Il poursuit: «Les montagnes que tu as vaincues n’ont jamais été plus grandes que la force que tu portes en toi. Continue à te battre. Les légendes se relèvent toujours.»

Le message de la superstar du football a été liké près de 25'000 fois et n’est pas passé inaperçu auprès de Lindsey Vonn. Elle lui répond: «Venant de toi, cela signifie tellement pour moi.» Une autre légende du football, Zlatan Ibrahimovic, ajoute également: «Abandonner n’est pas une option.» Lindsey Vonn réagit avec des majuscules: «JAMAIS!»

Le soutien des collègues skieurs

Parmi les réactions, ce sont surtout les collègues skieurs qui se font entendre. Viktoria Rebensburg écrit: «Tu peux le faire – tu l’as déjà prouvé à maintes reprises!» Julia Mancuso ajoute: «Tu es une personne tellement géniale», tandis que Marie-Michèle Gagnon se dit «reconnaissante que ce médecin ait été là».

Lindsey Vonn prend le temps de répondre à de nombreux commentaires. Ces messages lui offrent sans doute une motivation supplémentaire pour le chemin semé d’embûches qui l’attend.