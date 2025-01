Loïc Meillard mettra-t-il un terme à 38 ans d'attente à Wengen?

«Il sera encore plus dangereux ce dimanche»

1/5 En janvier 1987, Joël Gaspoz (deuxième en partant de la gauche) a été le dernier Suisse à remporter le slalom de Wengen, devant Dietmar Köhlbichler (deuxième en partant de la droite) et Bojan Krizaj (à gauche). Photo: Keystone

Marcel W. Perren

Loïc Meillard (28 ans) répond à une avalanche de questions de journalistes à Wengen (BE) avec une rapidité déconcertante. Mais lors de la dernière, il s'interrompt alors qu'un reporter lui demande quand un Suisse a remporté pour la dernière fois le slalom du Lauberhorn. Le vice-champion du monde de slalom géant 2023 fronce les sourcils et, après une dizaine de secondes, avoue: «Je n’en ai vraiment aucune idée». La bonne réponse est: le 18 janvier 1987. Ce jour-là, le vainqueur se nommait Joël Gaspoz, aujourd’hui âgé de 62 ans.

À l'époque, Meillard n’était même pas né — il verra le jour neuf ans plus tard. Aujourd’hui, ce technicien hors pair, qui comme Gaspoz a grandi en Valais, semble avoir les meilleures chances de briser la malédiction suisse en slalom au Lauberhorn. Il y a deux ans, le skieur d'Hérémence n’avait été devancé sur cette piste que par le Norvégien Henrik Kristoffersen (30 ans). Cet hiver, il se montre en très grande forme: en six slaloms, il est monté quatre fois sur le podium.

Bien que Meillard ait été éliminé le week-end dernier à Adelboden, la légende du ski allemand Felix Neureuther (40 ans) reste confiant: «Loïc n’en sera que plus dangereux à Wengen, car des skieurs aussi talentueux veulent réagir de la meilleure des manières après un échec. Je pense que la victoire à Wengen se jouera entre Meillard et les Norvégiens Kristoffersen, McGrath et Haugan».

Le pari de Sykora sur un outsider

L’ancien champion autrichien de slalom Thomas Sykora (56 ans, neuf victoires en Coupe du monde) observe l’évolution de l’équipe suisse de slalom de façon critique: «Les Suisses ne sont plus aussi solides dans la profondeur de leur contingent que ces dernières années. Bien sûr, Meillard est très fort, mais derrière, il y a un trou. Je ne fais confiance à Daniel Yule pour être parmi les meilleurs que si la piste est entièrement verglacée, et ce ne sera probablement pas le cas à Wengen».

Cependant, Sykora se montre tout de même positif quant à un outsider suisse: «Tanguy Nef n’a pas pris trop de risques lors des dernières courses. Il s’est concentré sur l’amélioration de son classement de départ en terminant régulièrement dans les points en Coupe du monde. Mais je suis convaincu que Nef a la vitesse nécessaire pour rivaliser avec les meilleurs. Peut-être pourra-t-il se surpasser devant son public à domicile».

À Adelboden (BE), le Genevois a signé son deuxième meilleur résultat de la saison avec une huitième place. À Levi (Finlande), le skieur de 28 ans avait terminé cinquième.