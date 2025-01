Le clin d'œil de Marco Odermatt à Daniel Yule après sa victoire à Wengen

«This is my house!»

Marco Odermatt a exulté dans l'aire d'arrivée. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Marco Odermatt laisse éclater sa joie dans la raquette d'arrivée de Wengen. Le Nidwaldien vient de franchir la ligne d'arrivée et son temps de 2'22"58 s'est affiché. 37 centièmes de mieux que le skieur qui s'était élancé juste avant lui, son compatriote Franjo von Allmen. Un nouveau record de piste qui lui permet aussi de décrocher son troisième succès sur le Lauberhorn, après les deux de l'année dernière.

Dans l'aire d'arrivée, Marco Odermatt sait qu'il a frappé un grand coup. «This is my house! (ndlr: c'est ma maison)», s'exclame-t-il, quand bien même il vient du canton de Nidwald et non de l'Oberland bernois. Un cri du cœur qui dit quelque chose aux fans suisses de ski.

En 2020, Daniel Yule avait remporté le slalom d'Adelboden devant Henrik Kristoffersen et Marco Schwarz. En franchissant la ligne, il s'était exclamé la même chose. «Oui, j'ai fait comme Daniel Yule à Adelboden», confirme Marco Odermatt au micro de la RTS après son succès à Wengen.

«C'est super cool de vivre trois victoires d'affilée ici, sourit encore le Nidwaldien. Le ski était parfait sur cette piste et la sensation sous les skis étaient fantastiques.» Et au vu de sa performance, on ne peut que le croire.

Reste désormais à savoir si, à son tour, Daniel Yule va imiter Marco Odermatt. Ce dimanche, le Valaisan sera au départ du slalom de Wengen. Une chose est sûre: les supporters suisses ne cracheraient pas sur un nouveau doublé.